Iraq đồng thuận kế hoạch yêu cầu Mỹ rút quân

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại Mosul, Iraq (Ảnh: Reuters).

Qasim al-Araji, cố vấn an ninh quốc gia của Iraq, tuyên bố đã đạt được sự đồng thuận giữa tất cả các phe phái chính trị lớn ở Iraq về việc chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở quốc gia Trung Đông.

"Có sự đồng thuận về việc lực lượng nước ngoài rút quân. Chính phủ Iraq sẽ ký các thỏa thuận an ninh song phương với các quốc gia nằm trong liên minh chống IS", ông al-Araji nói.

"Lực lượng an ninh của chúng tôi đã phát triển vượt bậc và có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những thách thức của chủ nghĩa khủng bố", ông al-Araji cho biết.

Ông đồng thời ám chỉ rằng nhiệm vụ "huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ" của Mỹ tại Iraq là không còn cần thiết.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq, do ông al-Araji đứng đầu, là cơ quan quyền lực chịu trách nhiệm điều phối chiến lược chính sách đối ngoại, tình báo và an ninh quốc gia của đất nước, đồng thời báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Mohammed Shia' Al-Sudani.

Mỹ hiện có 900 quân nhân ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq trong một nhiệm vụ mà Washington mô tả là cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). IS đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của Syria và Iraq vào năm 2014 trước khi bị đánh bại.

Các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria đã hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV của các nhóm vũ trang trong khu vực từ tháng 10/2023 khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát ở Gaza.

Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Iraq mà không thông báo trước. Mỹ từng tập kích vào một số tổ chức an ninh thân Iran có liên kết với nhà nước Iraq.

Động thái này vấp phải sự phản đối của Iraq và Baghdad cho rằng nó vượt xa tinh thần và nội dung nhiệm vụ của liên minh quân sự quốc tế trên lãnh thổ nước này là chống IS.

Vì vậy, Iraq đã yêu cầu Mỹ đàm phán về việc chấm dứt sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ.

Trước đó, Lầu Năm Góc từng nhấn mạnh rằng chính Baghdad là bên đã mời lực lượng Mỹ giúp chống IS. Ngoài ra, Mỹ cũng bảo vệ các cuộc tấn công họ thực hiện trên lãnh thổ Iraq, cho rằng đây là hành động cần thiết và tương xứng.