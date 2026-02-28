Iran tuyên bố đáp trả không giới hạn, căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa (Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran, sau khi Israel thông báo tấn công phủ đầu vào Cộng hòa Hồi giáo.