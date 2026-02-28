Iran tuyên bố đáp trả không giới hạn, căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran, sau khi Israel thông báo tấn công phủ đầu vào Cộng hòa Hồi giáo.
Đọc nhiều trong Thế giới
Trao đổi tử sĩ Nga - Ukraine: Số liệu "trung thực nhất" trên chiến trường
Đức: Châu Âu từ bỏ phương án tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine
Tuần duyên Cuba nổ súng vào tàu Mỹ xâm nhập vùng biển, 4 người chết
Iran tuyên bố đáp trả không giới hạn, căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa
Nga: Bom hạt nhân sẽ bị phá hủy trên đường nếu phương Tây cấp cho Ukraine
Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran
Khí tài đổ về Trung Đông, Tổng thống Trump sắp ra quyết định lớn về Iran
6 giờ trước
Mỹ, Trung Quốc hối thúc công dân rời Iran ngay lập tức
9 giờ trước
Tổng thống Trump không hài lòng vì đàm phán đình trệ, cảnh báo Iran
10 giờ trước
Mỹ lên dây cót động binh, Iran nêu yêu cầu then chốt
20 giờ trước
Mỹ tốn bao nhiêu tiền để dồn dập "bày binh bố trận" ở Trung Đông?
21 giờ trước