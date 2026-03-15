Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng tấn công trả đũa Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/3 thông báo đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Israel và Mỹ trong khu vực.

Theo tuyên bố được hãng tin Tasnim trích dẫn, cuộc tấn công sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa Khorramshahr với đầu đạn 2 tấn, Kheibar Shekan, Qadr, Emad. Lần đầu tiên trong chiến dịch tấn công, Iran đã sử dụng tên lửa chiến lược Sejjil.

IRGC cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm chỉ huy và ra quyết định, cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng và các địa điểm tập trung lực lượng.

Iran lần đầu phóng tên lửa siêu vượt âm tấn công trả đũa Mỹ - Israel (Nguồn: RT).

Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) hai tầng đẩy, sử dụng nhiên liệu rắn, được Iran phát triển từ những năm 1990, dựa trên nền tảng của các dự án tên lửa trước đó như Zelzal.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Sejjil có chiều dài 18m, đường kính 1,25m, khối lượng phóng 22,5 - 23,6 tấn và khả năng mang đầu đạn từ 500 đến 1.500kg.

Với tầm bắn ước tính 2.000-2.500km, Sejjil có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Israel, các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, thậm chí một phần Đông Nam châu Âu.

Điểm nổi bật nhất của Sejjil là công nghệ nhiên liệu rắn, mang lại nhiều ưu thế vượt trội so với các tên lửa nhiên liệu lỏng như Shahab-3. Tên lửa nhiên liệu rắn không cần thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tính cơ động.

Điều này khiến Sejjil khó bị phát hiện bởi các hệ thống trinh sát vệ tinh hoặc radar của đối phương. Ngoài ra, tên lửa nhiên liệu rắn yêu cầu ít công sức bảo dưỡng, có thể được triển khai từ nhiều địa điểm, từ hầm ngầm đến bệ phóng di động.

Sejjil cũng được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến và khả năng cơ động trong giai đoạn tái nhập khí quyển, với tốc độ ước tính đạt Mach 12-14 (4.300m/s). Những đặc điểm này làm tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa như Arrow-3 của Israel hay THAAD của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt đầu biên chế Sejjil từ năm 2014, nhưng số lượng chính xác trong kho dự trữ vẫn là một bí ẩn. CSIS ước tính Iran có thể đang phát triển các biến thể mới, như Sejjil-3, với thiết kế 3 tầng đẩy và tầm bắn lên tới 4.000km, dù thông tin về phiên bản này vẫn chưa được xác nhận.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, dù được coi là một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới, phải đối mặt với thách thức lớn từ Sejjil.

Với tốc độ tái nhập khí quyển cực cao và khả năng cơ động, Sejjil có thể vượt qua các hệ thống Arrow-3, vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầng cao.

Khả năng cơ động vượt trội và công nghệ nhiên liệu rắn hiện đại, Sejjil không chỉ là biểu tượng của năng lực quân sự Iran mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel.

Trước đó, PressTV đưa tin, IRGC đã phát động đợt tấn công thứ 53 của chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”, sử dụng tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Đợt tấn công mới của Iran bao gồm việc phóng đồng thời 10 tên lửa siêu vượt âm Fattah và Qadr, cũng như máy bay không người lái mang chất nổ, nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ tại căn cứ al-Dhafra ở UAE, nơi được cho là đóng vai trò hỗ trợ tình báo trong cuộc tấn công quân sự chống lại Iran.

IRGC cho biết các trung tâm, cơ sở chỉ huy và kiểm soát khu vực của Israel đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa.