Iran tiết lộ khu vực Mỹ giải cứu phi công

Xác máy bay Mỹ cháy rụi (Ảnh: Tasnim).

Quân đội Iran cho biết chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu một phi công mất tích của tiêm kích F-15E bị bắn rơi đã sử dụng một sân bay bỏ hoang ở phía nam tỉnh Isfahan.

Theo phân tích của al Jaazeera, đường băng này nằm cách thành phố Isfahan của Iran khoảng 50km.

“Cái gọi là chiến dịch giải cứu quân sự của Mỹ diễn ra tại một sân bay bỏ hoang ở phía nam Isfahan nhằm đón phi công của một chiếc máy bay bị bắn rơi đã bị phá vỡ hoàn toàn”, ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Iran Khatam Al-Anbiya, cho biết ngày 5/4.

Ông nói thêm rằng “2 máy bay vận tải quân sự C-130 và 2 trực thăng Black Hawk của Mỹ đã bị phá hủy” trong chiến dịch này.

Iran đăng video máy bay Mỹ bị phá hủy khi giải cứu phi công (Video: Tasnim).

Truyền thông Iran cũng đăng các hình ảnh và video để chứng minh cho tuyên bố trên. Hình ảnh cho thấy các mảnh vỡ máy bay cháy đen, vương vãi trên một bãi đất trống.

Các bộ phận máy bay bị phá hủy bao gồm những thứ có vẻ là động cơ. Hiện chưa rõ đây là loại máy bay nào hoặc chúng thuộc sở hữu của bên nào.

Trước đó, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong chiến dịch giải cứu phi công, 2 máy bay vận tải quân sự chở phi công và các biệt kích Mỹ đã bị kẹt lại tại một đường băng dã chiến do quân đội Mỹ thiết lập ở một khu vực hẻo lánh của Iran.

Quân đội Mỹ đã cử 3 máy bay khác vào Iran để đưa quân nhân và binh sĩ ra ngoài. Sau đó, họ đã cho nổ tung các máy bay vận tải này để chúng không rơi vào tay Iran.

Các máy bay này được cho là C-130, loại máy bay vận tải có giá hơn 100 triệu USD, được trang bị đặc biệt dành cho các nhiệm vụ xâm nhập và rút quân bí mật.

Theo truyền thông Mỹ, việc giải cứu phi công đã được thực hiện thành công với sự hỗ trợ từ các thủ thuật đánh lạc hướng của CIA.

Nguồn tin của Axios cho biết, CIA đã mất hơn một ngày để xác định vị trí của quân nhân mất tích và phát động một chiến dịch thông tin sai lệch tại Iran nhằm tạo ấn tượng rằng quân nhân này đã được tìm thấy để đánh lừa các lực lượng Iran trên mặt đất. Sau hơn một ngày, cơ quan tình báo đã xác định được vị trí của quân nhân mất tích.

Các máy bay không người lái Reaper không người lái đã được sử dụng để bảo vệ quân nhân này bằng cách “tấn công những nam giới Iran trong độ tuổi quân ngũ được tin là mối đe dọa khi tiếp cận trong phạm vi 3km”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đã huy động hàng chục máy bay cho chiến dịch giải cứu được đánh giá là cực kỳ rủi ro này. Ông tuyên bố chiến dịch đã thành công và quân nhân Mỹ được đưa ra khỏi Iran an toàn.

Trong khi đó, những tuyên bố trái ngược từ Iran khiến thực hư chiến dịch này đến nay vẫn là ẩn số.