Mỹ có thể đã cho nổ tung 2 máy bay vận tải khi giải cứu phi công ở Iran (Ảnh: X).

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong chiến dịch giải cứu phi công, 2 máy bay vận tải quân sự chở phi công và các biệt kích Mỹ đã bị kẹt lại tại một đường băng dã chiến do quân đội Mỹ thiết lập ở một khu vực hẻo lánh của Iran.

Quân đội Mỹ đã cử 3 máy bay khác vào Iran để đưa quân nhân và binh sĩ ra ngoài. Sau đó, họ đã cho nổ tung các máy bay vận tải này để chúng không rơi vào tay Iran. Các máy bay này được cho là máy bay vận tải quân sự C-130.

Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã bắn hạ một máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích tại khu vực phía nam tỉnh Isfahan.

“Trong một chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng Hàng không vũ trụ, Lục quân, các Đơn vị nhân dân, lực lượng Basij và Bộ chỉ huy Cảnh sát, các máy bay của đối thủ đã bị bắn hạ”, IRGC tuyên bố.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết các máy bay bị bắn hạ bao gồm một máy bay vận tải quân sự C-130 cũng như 2 trực thăng Black Hawk.

Hãng tin Fars của Iran đăng tải đoạn video cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một cánh đồng và cho biết một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm có tên là Biệt kích Faraj (Faraj Rangers) của nước này đã bắn rơi một máy bay vận tải C-130 của Mỹ.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng máy bay này bị bắn hạ khi đang thực hiện vào chiến dịch giải cứu quân nhân Mỹ.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm đầy rủi ro sau khi một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống ngay sau vụ rơi và đang được chăm sóc y tế, trong khi thành viên còn lại mất tích cho đến khi được giải cứu vào rạng sáng nay.

Tổng thống Donald Trump cho biết, hàng chục máy bay đã tham gia vào chiến dịch giải cứu. Ông xác nhận, viên phi công mất tích đã được tìm thấy và đưa ra khỏi Iran một cách an toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có thương vong trong chiến dịch giải cứu kịch tính này.

Theo New York Times, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng hành động đặc biệt đã tham gia vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ. Quân nhân được giải cứu, một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, đã được đưa đến Kuwait để điều trị.

Các nguồn tin truyền thông cho biết, sau khi thoát ra khỏi tiêm kích F-15E bị Iran bắn rơi, quân nhân Mỹ đã liên lạc được với quân đội Mỹ ngay hôm 3/4, tạo tiền đề cho chiến dịch giải cứu đầy kịch tính. Sau đó các đơn vị chức năng đã ráo riết tiến hành xác định vị trí của quân nhân này.

Trong khi đó, báo Wall Street Journal đưa tin, quân nhân bị thương khi máy bay chiến đấu rơi tại Iran đã phải thực hiện một “hành động táo bạo để tiếp cận đội cứu hộ". Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết cụ thể.

Các máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã khai hỏa vào các nhóm người Iran đang cố gắng bắt giữ trong suốt khoảng 36 giờ quân nhân này tìm cách ẩn náu tại vùng núi của Iran. Hàng chục máy bay đã cung cấp hỏa lực yểm hộ cho đơn vị biệt kích lao xuống để đón quân nhân này.