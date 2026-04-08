Nga: Khủng hoảng Iran phơi bày điểm yếu của NATO, EU

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Kirill Dmitriev (Ảnh: Sputnik).

Trong một bài viết trên mạng X, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài và là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đã đề cập đến những điểm yếu của châu Âu và các nước NATO do cuộc khủng hoảng ở Iran gây ra.

"Cuộc khủng hoảng Iran cho thấy điểm yếu to lớn và tính dễ bị tổn thương về chiến lược của NATO, Anh và EU, cũng như những rạn nứt sâu sắc của họ với Mỹ", ông Dmitriev nhận định.

Cuộc xung đột Iran bùng nổ vào ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel bất ngờ không kích các mục tiêu ở Iran. Khi cuộc chiến leo thang, Tổng thống Trump đã chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không trợ giúp như lời kêu gọi của ông.

Đầu tháng này, ông Trump cho biết đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút Mỹ khỏi NATO. Các nhà lãnh đạo châu Âu trong khi đó cũng kiên quyết phản đối cuộc chiến mà họ không được tham vấn, coi đó là hành động "bất hợp pháp và thiếu khôn ngoan".

Trong một bài đăng hôm 5/4, Wall Street Journal cho rằng, cuộc xung đột tại Iran đang đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, khiến tương lai của NATO đứng trước nguy cơ tan rã sau 77 năm tồn tại.

Những căng thẳng phát sinh từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm trầm trọng thêm những rạn nứt vốn có sau các bất đồng về thuế quan, vấn đề Ukraine và ý định thâu tóm Greenland của Tổng thống Trump.

Một phép thử quan trọng cho liên minh sẽ diễn ra khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte đến thăm Nhà Trắng (từ ngày 8/4).

Hiện cuộc chiến Iran đã có dấu hiệu lắng dịu khi Tổng thống Trump thông báo lệnh ngừng bắn với Iran trong khi eo biển Hormuz, vốn bị đóng cửa từ khi xung đột bùng phát, đã được mở cửa trở lại.

Tổng thống Trump tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn song phương giữa Mỹ và Iran sẽ có hiệu lực trong 2 tuần.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã mời các phái đoàn Mỹ và Iran đến Islamabad vào ngày 10/4 để tiếp tục đàm phán. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff cùng con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, doanh nhân Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Iran tại Islamabad, theo CNN.