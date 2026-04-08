Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz "một cách hạn chế và có kiểm soát"

Tàu thuyền xếp hàng chờ đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

"Iran có thể mở eo biển Hormuz một cách hạn chế và có kiểm soát vào ngày 9 hoặc 10/4 trước cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan", quan chức cấp cao của Iran tham gia vào các cuộc đàm phán nói với Reuters.

Quan chức này cho biết thêm, nếu hai bên đạt các điều khoản về khuôn khổ đàm phán, eo biển có thể được mở "một cách hạn chế, dưới sự kiểm soát của Iran".

"Việc phối hợp với quân đội Iran sẽ là bắt buộc đối với tất cả các tàu. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn vẫn mong manh, chúng tôi thích hòa bình lâu dài hơn nhưng Iran không ngại quay trở lại chiến tranh nếu Mỹ muốn đi theo con đường tương tự", quan chức này nhấn mạnh.

Trước đó vài giờ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc lưu thông qua eo biển Hormuz có thể được đảm bảo với sự phối hợp của quân đội Iran, dựa trên việc Mỹ chấp nhận khuôn khổ đề xuất của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng kêu gọi xây dựng “các cơ chế mới” để quản lý tuyến hàng hải này sau xung đột, nhằm đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền và bảo vệ lợi ích của Iran.

Iran và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán tại Islamabad vào ngày 10/4, trong bối cảnh hai bên vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Các cuộc thảo luận tiếp theo, bao gồm tương lai của eo biển Hormuz và các khía cạnh khác của một nền hòa bình lâu dài, nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Eo biển Hormuz, nối vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, phần lớn nằm trong vùng lãnh hải của Oman và Iran. Trước chiến sự, khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.