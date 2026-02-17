Iran tập trận kiểm soát eo biển "át chủ bài" kinh tế

Tàu chở dầu đi qua Hormuz (Ảnh: Reuters).

Cuộc diễn tập cường độ cao mang tên “Kiểm soát Thông minh Eo biển Hormuz” do lực lượng hải quân IRGC thực hiện dưới sự giám sát của người đứng đầu IRGC.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng tác chiến trước những “mối đe dọa an ninh và quân sự có thể xảy ra”, hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng căng thẳng với Mỹ, liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran gần đây đã được nối lại, sau khi các vòng đàm phán trước đó đổ vỡ khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran vào tháng 6/2025, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày, trong đó Mỹ cũng không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Một vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 17/2, do Oman làm trung gian.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông vào cuối tuần trước, trong bối cảnh ông tiếp tục gia tăng áp lực lên Tehran.

Các nhân vật cứng rắn tại Iran đã cảnh báo phong tỏa eo biển Hormuz mang tính chiến lược nếu căng thẳng với Washington leo thang.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy then chốt nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Đây được xem là "át chủ bài" kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mô tả đây là “điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới”.

Khối lượng lớn dầu thô được khai thác bởi các nước OPEC như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq từ các mỏ dầu trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư, rồi được tiêu thụ trên toàn cầu, đều đi qua eo biển này.

Iran ngày 16/2 cho biết lập trường của Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran “đã chuyển sang hướng thực tế hơn".

“Một đánh giá thận trọng cho thấy, từ các cuộc thảo luận đã diễn ra tại Muscat cho đến nay, ít nhất theo những gì chúng tôi được thông báo, lập trường của Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran đã chuyển sang hướng thực tế hơn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói, theo hãng tin chính thức IRNA.

Trước đó, Washington đã thúc đẩy đưa thêm các chủ đề khác vào bàn đàm phán, bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự ủng hộ của nước này đối với các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên ngày 16/2 rằng “chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng ông đang gặp người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, tại Geneva “để thảo luận kỹ thuật chuyên sâu”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói với BBC rằng Tehran sẽ xem xét các thỏa hiệp liên quan đến kho dự trữ uranium nếu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế nước này.

“Nếu chúng tôi thấy sự chân thành từ phía họ (người Mỹ), tôi tin chắc chúng tôi sẽ đi trên con đường đạt được một thỏa thuận", ông Majid Takht-Ravanchi nói.