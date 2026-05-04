Rộ tin Iran dồn dập phóng tên lửa, UAE báo động khẩn cấp

Các tòa nhà ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) hôm 4/5 cho biết họ đã đánh chặn 3 tên lửa được cho là phóng từ Iran trên vùng biển thuộc chủ quyền nước này, trong khi một tên lửa khác rơi xuống biển.

“4 tên lửa hành trình từ Iran hướng về UAE đã được phát hiện. 3 tên lửa đã bị đánh chặn thành công trên vùng biển thuộc chủ quyền UAE, trong khi một tên lửa khác rơi xuống biển”, Bộ Quốc phòng UAE cho biết.

UAE đã gửi cảnh báo qua điện thoại di động về các mối đe dọa tên lửa trên khắp các tiểu vương quốc, bao gồm Dubai và thủ đô Abu Dhabi.

Trước các vụ đánh chặn, UAE cho biết hệ thống phòng không đang ứng phó với mối đe dọa tên lửa, đồng thời kêu gọi người dân tìm “nơi an toàn” để trú ẩn.

Hệ thống phòng không UAE đã được triển khai để đánh chặn các tên lửa. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy sau các vụ đánh chặn.

Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Khẩn cấp Quốc gia của UAE đã phát đi cảnh báo rằng hệ thống phòng không đang phản ứng trước mối đe dọa tên lửa.

Một đám cháy đã bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah, cảng lớn duy nhất của UAE nằm trên vịnh Oman, nơi có thể tiếp cận mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Văn phòng truyền thông Fujairah cho biết, 3 công dân Ấn Độ đã bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào khu công nghiệp dầu khí ở Fujairah.

Sau đợt phóng tên lửa đầu tiên được cho là của Iran, Bộ Quốc phòng UAE cho biết, UAE đang phải đối mặt với làn sóng tấn công thứ hai bằng máy bay không người lái và tên lửa trong vòng một giờ. Còi báo động đang vang khắp UAE.

Đây là những vụ đánh chặn tên lửa đầu tiên kể từ khi UAE tuyên bố không phận không còn mối đe dọa nào vào ngày 9/4, trùng với thời điểm bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo Flightradar24, các chuyến bay đến Dubai và Sharjah thuộc UAE đang bị tạm hoãn hoặc chuyển hướng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mới nhất của Iran.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, liên quan tới tình hình eo biển Hormuz và xung đột Iran.

Bất chấp các tin tức dồn dập về những vụ phóng tên lửa và UAV, Đài RT dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết Tehran không có kế hoạch tấn công UAE.