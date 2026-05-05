Cháy lớn ở UAE sau loạt tấn công, Iran cảnh báo Mỹ

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp dầu khí Fujairah tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran.

Cháy lớn ở cảng dầu khí UAE sau loạt đòn tấn công

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận các hệ thống phòng không đã đánh chặn 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái của Iran.

Chính quyền Fujairah cũng cáo buộc Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu công nghiệp dầu khí Fujairah.

Các cuộc tấn công vào UAE diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố mở chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Iran đã cảnh báo chiến dịch của Mỹ và dọa sẽ tấn công lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ tuyên bố phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran, trong khi Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu hải quân của Mỹ gần eo biển Hormuz.

Iran đổ lỗi cho Mỹ sau vụ tấn công vào UAE

Trích dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao, Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết lực lượng vũ trang Iran không có kế hoạch tấn công có chủ đích vào các cơ sở dầu khí ở cảng Fujairah của UAE, mà nguồn cơn là do “hành động mạo hiểm” từ phía Mỹ.

“Những gì đã xảy ra là hệ quả của hành động mạo hiểm của quân đội Mỹ nhằm tạo ra một hành lang cho việc đi lại bất hợp pháp của các tàu thuyền qua các tuyến đường thủy bị cấm của eo biển Hormuz”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói rằng quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ việc, chỉ trích Washington vì đã liều lĩnh gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực.

“Các chính trị gia Mỹ phải chấm dứt hành vi xấu là sử dụng vũ lực trong tiến trình ngoại giao và ngừng các hành động phiêu lưu quân sự ở khu vực dầu mỏ nhạy cảm này, vốn ảnh hưởng đến nền kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới”, nguồn tin quân sự Iran cảnh báo.

Phái bộ Mỹ tại UAE đã đưa ra cảnh báo cho công dân nước này về “các mối đe dọa trên không tiềm tàng” sau các cuộc tập kích nghi do Iran thực hiện.

“Phái bộ Mỹ tại UAE đang theo dõi tình hình và kêu gọi công dân Mỹ hãy tuân theo hướng dẫn của chính quyền UAE và chuẩn bị tìm nơi trú ẩn nếu được yêu cầu”, tuyên bố của phái bộ Mỹ nêu rõ.

Phái bộ Mỹ cũng cho biết cảnh báo đi lại hiện tại vẫn ở cấp độ 3 đối với UAE, có nghĩa là công dân Mỹ nên “xem xét lại việc đi lại”.

Trong khi đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ vẫn mở cửa, tuyên bố cho biết, “nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc trường hợp khẩn cấp đã được di dời ra khỏi UAE”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ trích Iran về các cuộc tấn công nhằm vào UAE, đồng thời khẳng định ông sẽ “tiếp tục ủng hộ việc bảo vệ các đối tác ở Vùng Vịnh”.

“Sự leo thang này phải chấm dứt. Iran cần tham gia đàm phán một cách có ý nghĩa để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Trung Đông được duy trì và một giải pháp ngoại giao lâu dài được đạt được”, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Iran vào UAE, gọi các cuộc tấn công này là “phi lý và không thể chấp nhận được” và cam kết tiếp tục ủng hộ các đồng minh trong khu vực.

“Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng minh của mình tại UAE và trong khu vực để bảo vệ lãnh thổ của họ”, Tổng thống Macron cho biết.

Tổng thống Pháp kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra thông qua hai điều kiện: mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải tự do, và một thỏa thuận mạnh mẽ cung cấp các đảm bảo an ninh cần thiết cho các quốc gia trong khu vực.

Ông Macron đặc biệt nêu ra các mối đe dọa do Iran gây ra trong 3 lĩnh vực: các hoạt động hạt nhân, khả năng tên lửa đạn đạo và các nỗ lực gây bất ổn khu vực.

Theo truyền thông nhà nước Ả rập Xê út, Thái tử Mohammed bin Salman đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran vào UAE trong cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan hôm 4/5.

Ông Bin Salman cho biết đây là “các cuộc tấn công phi lý của Iran nhắm vào UAE” và tái khẳng định sự ủng hộ của Riyadh đối với Abu Dhabi.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của Ả rập Xê út đối với UAE trong việc “bảo vệ an ninh và ổn định của mình”, nhấn mạnh sự liên kết khu vực chống lại các hành động của Tehran.