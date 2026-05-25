Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Iran, dọa tấn công mạnh chưa từng có

Tổng thống Trump cảnh báo Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/5, Tổng thống Donald Trump một lần nữa chỉ trích các nghị sĩ Mỹ vì phản ứng dữ dội trước các thông tin cho rằng một thỏa thuận được đề xuất với Iran chứa đựng những nhượng bộ lớn từ phía Washington.

Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Iran sẽ phải là một thỏa thuận “tuyệt vời và có ý nghĩa”, nếu không “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

“Thỏa thuận với Iran hoặc sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Nó sẽ hoàn toàn trái ngược với thảm họa JCPOA do chính quyền ông Obama đàm phán, vốn là con đường trực tiếp và công khai dẫn đến vũ khí hạt nhân cho Iran”, ông Trump viết, đề cập đến thỏa thuận năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), nhằm hạn chế việc làm giàu uranium của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018, phàn nàn rằng thỏa thuận chỉ giới hạn các hoạt động hạt nhân của Iran trong một khoảng thời gian cố định. Ông tuyên bố thỏa thuận mới sẽ vượt trội hơn nhiều, nhưng không nói rõ là như thế nào.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận tuyệt vời với Iran, các cuộc tấn công sẽ được nối lại với quy mô và sức mạnh lớn chưa từng có.

“Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang diễn ra rất tốt đẹp! Hoặc sẽ là một thỏa thuận vĩ đại cho tất cả các bên, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào - quay trở lại chiến trường và tiếng súng, nhưng với quy mô còn lớn hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết - và không ai muốn điều đó!”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của Ả rập Xê út, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan hôm 23/5 rằng “ít nhất tất cả các quốc gia này phải đồng thời ký kết Hiệp định Abraham” sau khi thỏa thuận với Iran được ký kết, bình thường hóa quan hệ với Israel.

Ông Trump gợi ý rằng đây sẽ là phần thưởng “sau tất cả những nỗ lực mà Mỹ đã bỏ ra để cố gắng ghép nối bức tranh phức tạp này lại với nhau”.

“Có thể một hoặc hai nước có lý do để không tham gia, và điều đó sẽ được chấp nhận, nhưng hầu hết các nước nên sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng biến thỏa thuận với Iran thành một sự kiện mang tính lịch sử hơn nhiều so với lẽ ra nó phải là như vậy”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump tuyên bố ông “chính thức yêu cầu tất cả các quốc gia ngay lập tức ký Hiệp định Abraham”, và nếu Iran ký thỏa thuận với ông trên cương vị Tổng thống Mỹ, “thì sẽ là một vinh dự nếu họ cũng trở thành một phần của liên minh toàn cầu vô song này”.

“Trung Đông sẽ đoàn kết, hùng mạnh và có sức mạnh kinh tế vượt trội, có lẽ hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới! Thông qua bài viết này, tôi yêu cầu các đại diện của mình bắt đầu và hoàn tất quá trình đưa các quốc gia này gia nhập Hiệp định Abraham vốn đã mang tính lịch sử”, ông Trump nhấn mạnh.

Hiệp định Abraham là các thỏa thuận được ký trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Trump, theo đó UAE và Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel. Mở rộng Hiệp định Abraham để bao gồm các quốc gia Ả rập khác, là một trong những mục tiêu đối ngoại hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại Vùng Vịnh nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Động thái này làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng khắp Trung Đông.

Iran tuyên bố không đầu hàng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 25/5 tuyên bố sau khi thất bại trên mặt trận quân sự, các đối thủ của Iran đang tập trung nỗ lực vào chiến tranh kinh tế.

“Iran sẽ không đầu hàng trước áp lực và yêu cầu quá mức trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran nói rằng các nhà đàm phán của nước này sẽ đảm bảo việc khôi phục hoàn toàn các quyền của quốc gia thông qua tiến trình ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24/5 cho biết, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sẽ thành hình "ngay hôm nay”. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ đạo đoàn đàm phán của Mỹ không vội ký thỏa thuận với Iran vì “thời gian đang đứng về phía chúng ta”.

Các nguồn tin cho hay, theo dự thảo thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran, 2 bên sẽ gia hạn ngừng bắn 60 ngày. Trong thời gian này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ có thể tự do bán dầu và các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và ban hành một số lệnh miễn trừ trừng phạt để cho phép Iran tự do bán dầu.

Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết từ phía Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời tiến hành đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao của nước này.