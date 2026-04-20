Mỹ tính mở chiến dịch “Cuồng nộ kinh tế”, Iran chốt điều kiện đàm phán

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu cho một máy bay F-35A Lightning II trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Điều kiện đàm phán của Iran

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp diễn trong những ngày gần đây thông qua bên trung gian hòa giải Pakistan. Hai bên tiếp tục thảo luận các vấn đề trọng tâm của các cuộc đàm phán trực tiếp tại Islamabad.

Tasnim lưu ý rằng chính quyền Iran không có kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Truyền thông Mỹ trước đó cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Pakistan vào đầu tuần này. Cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump nói với kênh ABC News rằng Phó Tổng thống JD Vance sẽ không dẫn đầu phái đoàn Mỹ như trong vòng đàm phán trước đó vì lý do an ninh.

Mỹ áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ 13/4 ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã triển khai hơn 12 tàu chiến, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

CENTCOM nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến". Các mặt hàng hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi nào còn cần thiết.

Mỹ có thể mở chiến dịch “Cuồng nộ kinh tế” nhằm vào Iran

Báo Wall Street Journal ngày 18/4 dẫn các nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ lên kế hoạch theo dõi, chặn bắt và khám xét các tàu chở dầu có liên hệ với Iran, cũng như bắt giữ các tàu thương mại có liên hệ với Tehran trên vùng biển quốc tế.

Theo nguồn tin, động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn mang tên “Chiến dịch Cuồng nộ kinh tế”, nhằm cắt đứt các nguồn thu tài chính và nguồn cung của Iran.

Hải quân Mỹ dự kiến ​​bắt đầu thực hiện chiến dịch “Cuồng nộ kinh tế” “trong những ngày tới”, sau khi mở chiến dịch quân sự có tên gọi “Cuồng nộ Dữ dội” vào cuối tháng 2.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cảnh báo Mỹ có thể mở rộng các hoạt động chống lại mạng lưới hàng hải của Iran ra ngoài khu vực.

Tướng Caine cảnh báo Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

“Lực lượng liên hợp sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Điều này bao gồm cả các tàu thuộc hạm đội bí mật chở dầu của Iran”, tướng Mỹ nói, ngụ ý chiến dịch sẽ không chỉ giới hạn ở vịnh Ba Tư gần Iran.

Chiến dịch này của Mỹ nhằm hỗ trợ cho lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. CENTCOM tuyên bố đã chặn hoặc từ chối ít nhất 23 tàu ra vào các cảng Iran cho đến nay, với thiệt hại xuất khẩu hàng ngày của Iran ước tính khoảng 400-435 triệu USD.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng lệnh phong tỏa và các biện pháp hàng hải mới sẽ giúp đạt được thỏa thuận với Tehran.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ duy trì lệnh phong tỏa cho đến khi đạt được thỏa thuận, đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 22/4.

Tehran đã lên án lệnh phong tỏa và đáp trả bằng cách đóng cửa trở lại eo biển Hormuz.

Ngày 19/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố tàu khu trục của Mỹ đã sử dụng pháo hạm để vô hiệu hóa tàu hàng treo cờ Iran đang tìm cách vượt vòng phong tỏa. Các binh sĩ Mỹ đã đổ bộ và kiểm soát tàu Iran.

Iran cảnh báo sẽ sớm đáp trả vụ chiến hạm Mỹ nã pháo vào tàu hàng.