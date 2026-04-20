Iran từ chối đàm phán sau "tối hậu thư" của Tổng thống Trump?

Mỹ và Iran đã đàm phán ở Islamabad hôm 11/4 (Ảnh: CGTN).

"Hiện tại Iran không có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ”, đài truyền hình quốc gia IRNA dẫn các nguồn tin trong nước cho biết ngày 19/4.

Theo IRNA, “những đề nghị quá mức và các yêu cầu phi lý, thiếu thực tế, cùng với việc liên tục thay đổi quan điểm và đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn của Mỹ” cho đến nay đã ngăn cản tiến trình đàm phán.

Báo cáo nói thêm, “việc tiếp tục duy trì cái gọi là lệnh phong tỏa hàng hải của Washington bị coi là vi phạm các hiểu biết về lệnh ngừng bắn”.

“Trong những điều kiện như vậy, không có bất kỳ triển vọng rõ ràng nào cho các cuộc đàm phán hiệu quả được dự báo”, IRNA nhấn mạnh.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn các nguồn tin cũng cho biết, Tehran sẽ chỉ đưa ra quyết định về việc có cử đội ngũ đàm phán tới Pakistan hay không sau khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran.

Chính phủ Iran đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về việc có tham dự đàm phán hay không sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phái đoàn Mỹ sẽ tới Islamabad vào tối 20/4 để nối lại đàm phán với Iran.

“Các đại diện của tôi đang tới Islamabad, Pakistan. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai để đàm phán”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 19/4. Các đại diện mà ông đề cập có đặc phái viên Nhà Trắng là Jared Kushner và Steve Witkoff.

Tổng thống Trump nói Mỹ đã đưa ra một đề xuất mà ông mô tả là “rất công bằng và hợp lý”. Ông cho biết, ông yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của nước này.

Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời cảnh báo: “Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Tôi sẽ không tử tế nữa”.

Mặc dù cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn, ông Trump vẫn tin rằng 2 bên có thể đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Nó sẽ xảy ra thôi. Bằng cách này hay cách khác. Theo cách nhẹ nhàng hoặc theo cách cứng rắn. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran càng trở nên khó đoán sau khi lực lượng Mỹ tuyên bố nổ súng và bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran ở vịnh Oman ngày 19/4.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các lực lượng Mỹ đưa ra nhiều lời cảnh báo trong suốt 6 giờ đồng hồ, con tàu vẫn không tuân thủ các mệnh lệnh, vẫn tìm cách vượt phong tỏa. Sau thời gian đó, lực lượng Mỹ đã nổ súng vào con tàu.

Mỹ đã công bố một lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13/4 sau khi hòa đàm thất bại. Động thái này diễn ra nhằm đáp trả việc Iran áp đặt hạn chế đối với việc vận chuyển qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy then chốt ở vịnh Ba Tư, nơi trung chuyển 1/5 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.