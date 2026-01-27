Iran lên dây cót đối phó cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ

Trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Ảnh: Reuters).

CNBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 26/1 đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông.

"Nhóm tác chiến bao gồm mẫu hạm USS Lincoln và 3 tàu khu trục tên lửa. Trước đó, một phi đội chiến đấu cơ F-15 cũng đã đến Trung Đông, trong khi các máy bay vận tải C-17 vẫn đang tiếp tục vận chuyển thiết bị hạng nặng", các quan chức Mỹ tiết lộ.

Theo các nguồn tin, Hạm đội Mỹ, bao gồm một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hiện chưa ở vị trí cuối cùng nhưng đã nằm trong tầm tấn công Iran.

Trong bối cảnh chưa có dấu hiệu đột phá ngoại giao nào sắp xảy ra, thị trường chứng khoán Iran đã ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục trong ngày 26/1 trước lo ngại Mỹ sắp tập kích.

Các cường quốc khu vực, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh hải của họ để tiến hành tấn công Iran.

Tuy nhiên, sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay ở Địa Trung Hải đồng nghĩa với việc một cuộc tấn công sẽ không cần sự cho phép của nhiều bên thứ ba. Cuối tuần qua, quân đội Mỹ thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực “để kiểm tra khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân tác chiến”.

Gần đây, Mỹ đã nâng yêu cầu của mình, bao gồm việc khôi phục các thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc, loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu ở mức cao của Iran và hạn chế chương trình tên lửa của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei nói việc cho rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang liên lạc với Ngoại trưởng Abbas Araghchi để thảo luận về một thỏa thuận ngoại giao là không đúng sự thật.

Ông Baghaei nhấn mạnh thêm, các lực lượng vũ trang Iran đang “theo dõi cẩn trọng mọi động thái” và cảnh báo rằng việc điều động lực lượng và đưa ra các lời đe dọa “đi ngược lại các nguyên tắc của hệ thống quốc tế”. Ông nêu rõ “nếu các nguyên tắc này bị vi phạm, tình trạng bất ổn sẽ xảy đến với tất cả mọi người”.

“Chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng toàn diện và đáng tiếc đối với bất kỳ hành động gây hấn nào”, ông Baghaei cảnh báo.

Trước đó, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ và Israel “tránh mọi tính toán sai lầm”, đồng thời nói rằng lực lượng này “sẵn sàng hơn bao giờ hết đặt tay trên cò súng". Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng tuyên bố nước này sẽ “đáp trả bằng toàn bộ những gì sẵn có nếu Iran lại bị tấn công”.

“Không giống sự kiềm chế mà Iran đã thể hiện vào tháng 6/2025, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi không hề ngần ngại đáp trả bằng toàn bộ những gì chúng tôi có nếu chúng tôi lại bị tấn công”, Ngoại trưởng Araghchi viết.

Trong khi đó, Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei kêu gọi nước này không quay lại bàn đàm phán.