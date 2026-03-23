Iran dọa "biến vịnh Ba Tư thành bãi mìn"

Tàu hải quân Iran ở vịnh Ba Tư (Ảnh: AFP).

“Tuyến đường duy nhất để các quốc gia không tham chiến đi qua eo biển Hormuz là phải phối hợp với Iran”, truyền thông nhà nước dẫn tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng Iran ngày 23/3 cho biết.

Tuyên bố nêu rõ: “Bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tấn công các vùng ven biển hoặc đảo của Iran sẽ dẫn đến việc mọi tuyến tiếp cận và đường liên lạc trong vịnh Ba Tư và khu vực ven biển bị rải đầy các loại thủy lôi. Toàn bộ vịnh Ba Tư trên thực tế sẽ bị phong tỏa, và trách nhiệm cho điều này sẽ thuộc về bên đưa ra đe dọa”.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz và tấn công cơ sở hạ tầng trong khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của Iran nếu họ không mở lại Hormuz trước tối thứ hai (23/3).

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho biết Iran sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc tại Israel, bao gồm “tất cả các nhà máy điện”, đồng thời nhắm vào các công ty Mỹ trong khu vực. Ông nhấn mạnh, các nhà máy điện tại những quốc gia đặt căn cứ quân sự Mỹ sẽ được coi là “mục tiêu hợp pháp”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm qua cũng cảnh báo, các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực, bao gồm cơ sở năng lượng và nhà máy khử mặn, sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị “phá hủy không thể đảo ngược” nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công.

Vịnh Ba Tư (Ảnh: WANA).

Những cảnh báo qua lại giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột hiện nay có nguy cơ leo thang hơn nữa, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng.

Iran đã cho phép một số quốc gia thân thiện, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, đảm bảo tàu của họ đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, nhưng trên thực tế đã đóng tuyến đường này đối với các nước khác bằng cách tấn công tàu và được cho là rải thủy lôi trên tuyến hàng hải, gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ đã kêu gọi các nước tham gia vào liên minh điều tàu chiến đến hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, song kế hoạch này có thể đi kèm các rủi ro.

Mỹ được cho là cũng đang xem xét các kế hoạch chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, một địa điểm có tầm quan trọng chiến lược của Iran, nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại tuyến đường thủy quan trọng này. Một kịch bản như vậy xảy ra sẽ đánh dấu một sự leo thang đáng kể.