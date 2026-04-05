Iran bác "tối hậu thư" 48 giờ, Mỹ tuyên bố tấn công dữ dội

“Nhiều nhà lãnh đạo quân sự của Iran đã bị loại bỏ, cùng với nhiều thứ khác, trong cuộc tập kích khổng lồ tại Tehran!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 4/4, kèm theo một đoạn video ghi lại các vụ nổ.

Đoạn video khá tối nhưng có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn và âm thanh của máy bay. Ngoài ra, ông Trump không nêu chi tiết về cuộc tấn công.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi ông Trump cảnh báo Iran chỉ còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận, mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các nhà máy điện.

“Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để thực hiện một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần, còn 48 giờ nữa trước khi cả địa ngục sẽ trút xuống”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 4/4.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại lời đe dọa từng 2 lần bị trì hoãn về việc ném bom các cơ sở năng lượng của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz, thời hạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/4.

Ông Trump đã liên tục dọa ném bom các địa điểm năng lượng của Iran, đồng thời cũng tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua.

Iran đã nhanh chóng bác bỏ “tối hậu thư” của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong một tuyên bố từ Bộ Tham mưu Trung ương Khatam al-Anbiya, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi gọi lời đe dọa của Tổng thống Mỹ là một "tối hậu thư bất lực, lo lắng, mất thăng bằng".

“Ý nghĩa đơn giản của thông điệp này là cánh cửa địa ngục sẽ mở ra cho họ”, ông Aliabadi nói.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã kéo dài hơn một tháng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Iran bác bỏ bản kế hoạch hòa bình 15 điểm do Mỹ đưa ra, đổi lại tuyên bố xung đột phải chấm dứt theo các điều kiện do Tehran quyết định.

Trong khi Mỹ và Israel tiếp tục tập kích vào Iran, Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công Israel cũng như căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Đáng chú ý, làn sóng không kích gần đây của các bên có xu hướng nhằm vào các hạ tầng sản xuất quan trọng ở khu vực.

“Trong những ngày gần đây, Không quân Israel đã phá hủy 70% năng lực sản xuất thép của Iran”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố. Ông nói thêm rằng các máy bay chiến đấu của Israel hôm 4/4 cũng đã tấn công các nhà máy hóa dầu tại Iran.

Công ty Thép Khouzestan và Công ty Thép Mobarakeh của Iran xác nhận các cuộc không kích đã gây hư hại cho nhà máy của họ, đồng thời cho biết có thể mất nhiều tháng để hoàn thành việc sửa chữa.