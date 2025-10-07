Iran có thể sắp nhận 48 tiêm kích Su-35 từ Nga

Các tiêm kích Su-35 của Nga (Ảnh: INN).

Defense Security Asia và Newsweek đưa tin, nhóm tin tặc Black Mirror đã công bố trực tuyến những tài liệu quốc phòng bị rò rỉ hồi đầu tháng 10, trong đó Iran được liệt kê với mã khách hàng “364”, kèm đơn đặt hàng 48 tiêm kích đa năng Su-35 do Nga chế tạo.

“Bảng dữ liệu bị rò rỉ cho thấy gói Su-35 của Iran có giá trị lên đến 7 tỷ USD, bao gồm cả khung thân máy bay và hệ thống vũ khí”, Defense Security Asia viết.

Nguồn tin này cũng cho biết tài liệu còn liệt kê 48 hệ thống hiển thị trước mắt (HUD) và các linh kiện tác chiến điện tử, xác nhận con số 48 máy bay trong đơn hàng của Iran.

Một blog quốc phòng khác nhận định các tập tin chứa “chi tiết về giá, lịch bàn giao và kế hoạch xuất khẩu cho các tiêm kích Sukhoi tiên tiến” được sản xuất cho nhiều khách hàng nước ngoài, bao gồm Iran, Algeria và Ethiopia.

Các bảng dữ liệu bị rò rỉ mô tả kế hoạch xuất khẩu nhiều năm, trong đó việc bàn giao thiết bị điện tử hàng không và hệ thống tác chiến điện tử cho Iran sẽ diễn ra trong giai đoạn 2024-2026, còn máy bay hoàn chỉnh sẽ được giao từ năm 2026 đến 2028.

Defense Security Asia cho biết các tài liệu này “cho thấy Nga có thể vượt xa mô hình xuất khẩu truyền thống bằng cách cung cấp gói lắp ráp tại Iran, thông qua một đối tác hàng không địa phương, có thể thuộc Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO)”.

Một phần thông tin chưa được xác minh trong cùng bộ tài liệu cho biết kỹ sư Nga từ Sukhoi và KRET, công ty con của Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga, đã có mặt tại Iran từ đầu năm 2024 để giám sát quá trình chuẩn bị lắp ráp.