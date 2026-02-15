Mỹ tìm cách gây sức ép cứng rắn khi Iran vạch lằn ranh đỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 11/2 rằng Mỹ sẽ nỗ lực giảm xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc.

"Chúng tôi nhất trí sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh và gây áp lực tối đa đối với Iran, ví dụ như về việc Iran bán dầu cho Trung Quốc", Axios dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin ngày 14/2.

Trung Quốc chiếm hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Bất kỳ sự giảm sút nào trong hoạt động thương mại giữa hai nước đều đồng nghĩa với việc doanh thu dầu mỏ của Iran sẽ sụt giảm.

Hãng tin Reuters ngày 14/2 cũng dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Trump ra lệnh tấn công.

Quan chức Mỹ tiết lộ, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể leo thang thành “một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều” so với những gì đã từng thấy giữa hai nước.

Một trong số quan chức cho biết, trong trường hợp xảy ra chiến dịch quân sự, Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, không chỉ cơ sở hạ tầng hạt nhân. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp chi tiết cụ thể về kế hoạch.

Các nguồn tin nói thêm rằng Washington “hoàn toàn” dự đoán Tehran sẽ đáp trả, dẫn đến “các cuộc tấn công và trả đũa qua lại trong một khoảng thời gian”.

Các quan chức Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Oman hồi đầu tháng này trong cuộc đàm phán đầu tiên kể từ sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái.

Cả hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là tích cực và nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn tiếp theo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và loại trừ khả năng từ bỏ làm giàu uranium.

Các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Iran cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Geneva vào tuần tới.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran tuyên bố mất niềm tin vào Mỹ sau vụ ném bom Iran giữa lúc đàm phán đang diễn ra hồi tháng 6/2025. Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Iran sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

Tháng trước, NBC News trích dẫn các nguồn tin, cho biết Tổng thống Trump muốn bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran phải “nhanh chóng và dứt khoát”, tránh một cuộc xung đột kéo dài.

Các cố vấn của Tổng thống Trump được cho là không thể đảm bảo rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ sẽ dẫn đến sự thay đổi chính quyền ở Iran, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Mỹ không có tất cả nguồn lực trong khu vực để đề phòng phản ứng tiềm tàng của Iran.

Trong nỗ lực gia tăng sức ép lên Tehran, Tổng thống Trump cũng cảnh báo hạm đội tàu chiến khổng lồ của Mỹ đã được điều động về phía Iran.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đã hiện diện tại Trung Đông, kèm theo đó là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công sâu vào Iran.

Tổng thống Mỹ hôm 11/2 cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ điều thêm biên đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến sát Iran và sẵn sàng hành động quân sự.

Iran đến nay vẫn khẳng định chỉ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân. Ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố năng lực tên lửa của Iran là "lằn ranh đỏ" và không phải là vấn đề để đàm phán.

Ngoại trưởng Iran cũng vạch "lằn ranh đỏ”, loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay các liên minh khu vực của nước này, cho rằng những vấn đề đó không liên quan đến hạt nhân.

Trong khi đó, Mỹ lâu nay muốn mở rộng các cuộc đàm phán về năng lực hạt nhân của Iran sang chương trình tên lửa của nước này.