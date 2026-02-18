Iran cảnh báo đánh chìm tàu chiến Mỹ

Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: New York Times).

“Trong một phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ đã nói rằng trong 47 năm qua, Mỹ đã không thể hủy diệt Iran. Ông ấy đã phàn nàn về điều đó với chính người dân của mình. Trong 47 năm, Mỹ đã không thể hủy diệt Iran. Đó là sự thừa nhận đúng đắn. Tôi khẳng định: Ông (Trump) cũng không thể làm được điều đó”, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu tại một cuộc gặp với người dân tỉnh Đông Azarbaijan hôm 17/2.

Ông Khamenei cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng quân đội Mỹ là mạnh nhất thế giới.

“Quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể nhận một đòn giáng mạnh đến mức không thể đứng dậy”, ông Khamenei nói thêm.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng cảnh báo tàu chiến Mỹ triển khai tại vùng Vịnh có thể bị đánh chìm.

“Chúng tôi liên tục nhận được tin rằng họ (Mỹ) triển khai tàu sân bay về phía Iran. Tất nhiên tàu sân bay là vũ khí nguy hiểm, nhưng thứ nguy hiểm hơn là những loại vũ khí có thể đánh chìm nó xuống đáy biển”, ông Khamenei tuyên bố.

Phát ngôn của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra sau những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Donald Trump đối với Tehran và việc Mỹ tăng cường quân sự trong khu vực giữa lúc căng thẳng leo thang.

Hiện tại, Mỹ đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới khu vực, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường tới. Các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường và tàu ngầm tấn công đi kèm có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa.

Tổng thống Trump nói rằng tàu USS Gerald R. Ford, được mô tả là tàu sân bay lớn nhất thế giới, sẽ sớm đến khu vực nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran thất bại.

Quân đội Mỹ đang tiếp tục tăng cường đáng kể các khí tài không quân và hải quân tại Trung Đông trước thềm các cuộc đàm phán với Iran.

Theo nhiều nguồn tin, các lực lượng đang được điều động nhằm vừa gây sức ép răn đe Tehran, vừa chuẩn bị sẵn phương án tấn công nếu đàm phán về chương trình hạt nhân thất bại.

Các khí tài của Không quân Mỹ đồn trú tại Anh, bao gồm máy bay tiếp dầu và tiêm kích, đang được điều chuyển đến gần Trung Đông hơn. Mỹ cũng tiếp tục triển khai các hệ thống phòng không tới khu vực. Một số đơn vị dự kiến luân chuyển về nước trong những tuần tới đã được gia hạn thời gian triển khai.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy hàng chục máy bay vận tải quân sự Mỹ đã chở thiết bị từ Mỹ tới Jordan, Bahrain và Ả rập Xê út trong những tuần gần đây.

Theo ảnh vệ tinh, 12 tiêm kích F-15 của Mỹ đã được bố trí tại căn cứ Muwaffaq Salti của Jordan từ ngày 25/1. Tổng cộng có hơn 250 chuyến bay vận tải quân sự Mỹ tới khu vực.

Tổng thống Trump nhiều tuần qua đã cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran không nhượng bộ.

Ông Trump tuyên bố Mỹ “không muốn bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào”, trong khi Tehran khẳng định đó là quyền của mình. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thỏa hiệp trong đàm phán.

Ngoài ra, từng có thảo luận về khả năng thỏa thuận kinh tế đi kèm, bao gồm việc cho Mỹ tiếp cận ưu đãi các nguồn dầu khí và đất hiếm của Iran.

Trong khi đó, Iran đã vạch ra các “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Mỹ, khẳng định các cuộc thương lượng sẽ chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân và rằng Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.