Iran cảnh báo cứng rắn trước nguy cơ bị tấn công quân sự

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf (Ảnh: Reuters).

“Nếu Iran bị tấn công, cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát lẫn toàn bộ các trung tâm, căn cứ quân sự và tàu thuyền của Mỹ trong khu vực sẽ là những mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố ngày 11/1.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không coi mình chỉ giới hạn ở việc phản ứng sau khi hành động đã xảy ra và sẽ hành động dựa trên bất kỳ dấu hiệu khách quan nào của mối đe dọa”.

Hiện vẫn chưa rõ Iran nghiêm túc đến mức nào trong khả năng phát động một cuộc tấn công phủ đầu, đặc biệt sau khi chứng kiến hệ thống phòng không của mình bị phá hủy trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái với Israel. Bất kỳ quyết định nào về việc bước vào một cuộc xung đột đều sẽ thuộc thẩm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa dọa tấn công Iran nếu chính quyền nước này sử dụng vũ lực để trấn áp làn sóng biểu tình trên toàn quốc đang gia tăng.

New York Times và Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Tổng thống Trump đã được trình bày các phương án quân sự cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Riêng Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo: “Đừng đánh đố Tổng thống Mỹ. Khi ông ấy nói sẽ làm điều gì, ông ấy thực sự nghiêm túc”.

Quân đội Mỹ cho biết tại Trung Đông họ đang “bố trí lực lượng bao trùm đầy đủ các năng lực tác chiến nhằm bảo vệ binh sĩ của mình, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ”.