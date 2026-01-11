Israel báo động trước nguy cơ Mỹ sắp hành động quân sự với Iran

Khói bốc lên ở sân bay Mashhad của Iran sau cuộc không kích của Israel hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Mehr).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần dọa “giáng đòn” vào Iran những ngày gần đây và cảnh báo giới lãnh đạo Iran không được sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.

Những người có mặt tại các cuộc tham vấn an ninh của Israel vào cuối tuần này cho biết, Israel đã nâng mức độ cảnh báo trước khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. Tuy nhiên, chi tiết mức độ cảnh giác của Israel không được tiết lộ.

Một nguồn thạo tin cho hay, trong một cuộc điện đàm hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về khả năng Mỹ can thiệp vào Iran. Một quan chức Mỹ xác nhận 2 bên đã thảo luận với nhau, nhưng không cho biết nội dung cụ thể.

Nguồn tin của New York Times cũng cho hay, Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Theo nguồn tin, những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ đã được báo cáo về một số phương án tấn công, bao gồm các đòn đánh nhằm vào những mục tiêu phi quân sự tại Tehran, song đến nay chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí The Economist được đăng tải hôm 9/1, ông Netanyahu cho biết sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với Iran nếu nước này tấn công Israel. Khi ám chỉ đến các cuộc biểu tình, ông nói: “Còn mọi chuyện khác, tôi nghĩ chúng ta nên xem điều gì đang diễn ra bên trong Iran”.

Israel và Iran từng trải qua một cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái, trong đó Mỹ đã tham gia cùng Israel tiến hành các cuộc không kích.

Israel hiện chưa phát đi tín hiệu cho thấy mong muốn can thiệp vào Iran giữa lúc các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước này.