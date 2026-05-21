Hy Lạp cáo buộc USV Ukraine đi vào vùng biển, đề nghị Kiev xin lỗi

USV bị Hy Lạp phát hiện ở vùng biển (Ảnh: iefimerida).

Giới chức Hy Lạp ngày 21/5 cho biết 1 USV bị phát hiện gần đảo Lefkada đã gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và nghi ngờ rằng đây là phương tiện của Ukraine.

Theo CNN Hy Lạp, một báo cáo điều tra về sự cố này đã được gửi tới văn phòng Thủ tướng Hy Lạp vào tuần trước, kèm theo phân tích kỹ thuật chi tiết về thiết bị này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias cho biết, Athens không còn nghi ngờ gì về nguồn gốc của chiếc USV. “Không có chút nghi ngờ nào rằng đây là một USV trên biển của Ukraine. Chúng tôi biết đó là loại gì, được sản xuất ở đâu và nó đang làm gì", ông Dendias cáo buộc.

Ông mô tả sự việc là “cực kỳ nguy hiểm”, cảnh báo rằng 1 tàu dân sự có thể đã bị đánh chìm nếu va chạm với USV này.

“Nếu bất kỳ tàu du lịch nào đi từ Venice hướng tới Đông Địa Trung Hải va phải vật thể này, nó đã chìm xuống đáy biển”, ông Dendias phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO. Ông cũng đặt câu hỏi về số lượng thương vong mà sự cố như vậy có thể gây ra.

Theo CNN Hy Lạp, vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp của NATO và Liên minh châu Âu trong tuần này. Ngoại trưởng Hy Lạp Giorgos Gerapetritis cũng đã thảo luận sự việc với người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha.

Athens cho biết họ kỳ vọng sẽ nhận được giải thích chính thức từ Kiev sau khi báo cáo quân sự cuối cùng được chuyển chính thức tới Bộ Ngoại giao.

“Ukraine phải gửi lời xin lỗi rất lớn tới chúng tôi. Và không chỉ xin lỗi, mà còn phải đảm bảo tuyệt đối rằng điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong toàn khu vực", ông Dendias nói.

Các quan chức Hy Lạp nhấn mạnh Athens muốn ngăn chặn mọi sự lan rộng của xung đột Nga - Ukraine sang khu vực Địa Trung Hải.

“Địa Trung Hải sẽ không trở thành chiến trường", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp Lana Zochiou nói, gọi sự việc là “đặc biệt nghiêm trọng”.

Bà cũng cho biết Hy Lạp sẽ áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” để ngăn chặn các sự cố tương tự.

Sau cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Croatia Gordan Radman, ông Gerapetritis cũng cảnh báo rằng một trong những thách thức lớn của khu vực là ngăn xung đột lan sang các vùng lân cận.

Ngày 8/5, truyền thông Hy Lạp đưa tin một USV Magura V3 do Ukraine thiết kế đã được phát hiện gần đảo Lefkada. Tàu này nằm trong một hang ven biển và được ngư dân kéo về cảng. Trên đó có các kíp nổ nhưng không chứa chất nổ.

Giới chức Hy Lạp cũng cho biết phương tiện này được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến và vẫn còn hoạt động khi được phát hiện. Các chuyên gia đã tháo 3 kíp nổ khỏi phương tiện. Nó không bị tiêu hủy mà sẽ tiếp tục được kiểm tra.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy chiếc USV được phát hiện ngoài khơi Hy Lạp có liên quan đến Ukraine.

Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng hợp tác với phía Hy Lạp để làm rõ các tình tiết của sự việc, nếu nhận được yêu cầu phù hợp.