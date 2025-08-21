Hungary nói sẵn sàng đăng cai thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Sputnik).

"Hungary đã hai lần đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, và lời đề nghị này vẫn còn hiệu lực", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh trong một podcast được phát sóng trên Facebook hôm 21/8.

Ông Szijjarto đã đưa ra bình luận trên nhằm trả lời cho những thông tin cho rằng, Nhà Trắng đang chú ý đến thủ đô Budapest của Hungary như một địa điểm cho cuộc gặp ba bên tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trang Politico hôm 19/8 cũng đưa tin, Cơ quan Mật vụ Mỹ đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại quốc gia Trung Âu này, trong đó Budapest nổi lên là lựa chọn đầu tiên cho Nhà Trắng.

"Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các điều kiện công bằng và an toàn phù hợp cho các cuộc đàm phán hòa bình như vậy. Chúng tôi rất vui nếu có thể đóng góp vào thành công của các nỗ lực hòa bình", Ngoại trưởng Szijjarto phát biểu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hungary đã phủ nhận thông tin nói rằng Tổng thống Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Hungary Viktor Orban để thảo luận về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau hội nghị thượng đỉnh hôm 18/8 với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.

"Tôi muốn làm rõ rằng không hề có cuộc gọi nào như vậy. Hoàn toàn không. Chấm hết", ông Szijjarto khẳng định.