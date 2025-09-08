Hungary kêu gọi các lãnh đạo châu Âu tới Moscow ký thỏa thuận an ninh

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: RT).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 7/9 cho rằng, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nên đến Moscow và ký kết một thỏa thuận an ninh với Nga, trong đó quy định rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của EU và NATO.

“Trên thực tế, châu Âu cần đến Moscow và ký một thỏa thuận an ninh giữa EU và Nga, chứ không phải ở Washington. Không chỉ về Ukraine, mà còn về an ninh giữa EU và Nga. Rõ ràng, điều đó sẽ bao gồm việc Ukraine sẽ không trở thành thành viên của cả NATO lẫn EU, nhưng cũng có thể bao gồm một thỏa thuận về hợp tác chiến lược giữa Ukraine và EU. Và tôi nghĩ Hungary có thể ủng hộ điều này”, ông Orban nói.

Theo ông Orban, việc Ukraine gia nhập khối EU có thể khiến liên minh này rơi vào xung đột với Nga và làm ảnh hưởng tới kinh tế của châu Âu. Ông nhấn mạnh, một thỏa thuận về hợp tác chiến lược giữa EU và Ukraine có thể trở thành một lựa chọn thỏa hiệp mà Budapest sẽ không phản đối.

Hungary là quốc gia thành viên EU và NATO nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong hơn 2 năm chiến sự, Hungary giữ quan điểm tương đối trung lập với cả Nga và Ukraine đồng thời nhiều lần kêu gọi đàm phán.

Budapest từ lâu đã phản đối chính sách của phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Chính phủ Hungary cũng liên tục kêu gọi không nên kết nạp Ukraine vào cả NATO lẫn EU.

Hungary cũng nhiều lần bất đồng quan điểm với EU về cách tiếp cận với cuộc xung đột Nga - Ukraine và chính sách trừng phạt của EU nhằm vào Moscow. Họ thường phủ quyết các đề xuất cụ thể của EU nếu chúng gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia.

Điều này khiến EU nhiều lần gặp khó để nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới với Nga.

Tháng trước, Thủ tướng Orban cho rằng xung đột Nga - Ukraine chỉ có thể kết thúc khi phương Tây và Kiev chấp nhận Ukraine không thể gia nhập NATO.

"Hoà bình sẽ chỉ đến khi cả châu Âu và Ukraine chấp nhận thực tế rằng Nga sẽ không bao giờ cho phép NATO thiết lập hiện diện quân sự trên biên giới phía tây của họ, tại Ukraine", ông Orban cho biết.