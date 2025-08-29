Hungary cấm nhập cảnh với chỉ huy UAV của Ukraine

Sĩ quan Robert Brovdi, một chỉ huy gốc Hungary đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái của quân đội Ukraine (Ảnh: Wikipedia).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 28/8 cho biết, nước này sẽ cấm nhập cảnh đối với sĩ quan Robert Brovdi, một chỉ huy gốc Hungary đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái của quân đội Ukraine và thường được biết đến với biệt danh “Madyar”

Viên chỉ huy này bị cáo buộc đứng sau vụ Ukraine dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công đường ống Druzhba ở Nga vào tuần trước. Đây là tuyến cung cấp hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu của Hungary.

“Ukraine biết rất rõ rằng đường ống Druzhba có ý nghĩa sống còn đối với nguồn cung năng lượng của Hungary và Slovakia, và những cuộc tấn công như vậy gây thiệt hại cho chúng tôi nhiều hơn cho Nga. Bất kỳ ai tấn công an ninh và chủ quyền năng lượng của chúng tôi đều phải đối mặt với hậu quả”, Ngoại trưởng Szijjarto viết trên X.

Đáp trả động thái của phía Hungary, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố Kiev sẽ có “biện pháp đáp trả tương xứng”.

Tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, dẫn đến việc nguồn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO, bị gián đoạn.

Hôm 24/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ám chỉ các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga có liên quan trực tiếp đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập EU, trong đó vấn đề chính là quyền phủ quyết của Thủ tướng Viktor Orban đối với các quyết định của EU liên quan đến quá trình gia nhập EU của Ukraine.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.

Hungary và Slovakia, 2 quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Tuần trước, Hungary và Slovakia đã cùng ký thư gửi EU yêu cầu hành động trước các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu, trong khi Thủ tướng Viktor Orban phát tín hiệu có thể sẽ cắt điện sang Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova hôm qua cho hay nguồn cung dầu đã hoàn toàn được khôi phục sau 3 đợt tấn công nhắm vào đường ống Druzhba hồi tuần trước. Ủy ban châu Âu khẳng định an ninh năng lượng của khối cũng không bị ảnh hưởng nhờ dự trữ khẩn cấp, nhưng nhấn mạnh “mọi bên cần phải bảo vệ hạ tầng trọng yếu”.