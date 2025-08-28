Binh sĩ Israel đổ bộ chớp nhoáng căn cứ quân sự ở Syria

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel gần trụ sở Bộ Quốc phòng Syria hồi tháng 7 (Ảnh: AFP).

Aljazeera đưa tin ngày 28/8, lực lượng Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào một doanh trại quân đội cũ tại Kiswah, phía tây nam thủ đô Damascus của Syria đầu tuần này.

Quân đội Israel cũng tiến hành một chiến dịch đổ bộ tại căn cứ này bằng 4 trực thăng. Đây là căn cứ từng được Iran sử dụng khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad còn lãnh đạo Syria.

Israel đã đưa hàng chục binh sĩ cùng một lượng thiết bị tìm kiếm tới hiện trường và hoạt động tại đây hơn 2 giờ đồng hồ.

Các binh sĩ Israel đã rút lui nhanh chóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra bất kỳ đụng độ nào giữa lực lượng Israel tham gia chiến dịch đổ bộ và quân đội Syria.

Căn cứ bị đổ bộ nằm ở Kiswah, phía tây nam thủ đô Damascus của Syria (Ảnh: YTN).

Các cuộc không kích của Israel cũng tập trung vào khu vực Kiswah và đỉnh đồi chiến lược Jabal Manea, cả 2 đều là các cứ điểm quân sự quan trọng của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn trong thời kỳ Assad nắm quyền.

Theo nguồn tin từ Syria, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa khi đó đang tham dự lễ khai mạc một triển lãm thương mại cách khu vực bị tấn công khoảng 15km.

Chiến dịch tấn công và đột kích diễn ra một ngày sau khi một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Israel làm 6 binh sĩ Syria thiệt mạng gần Kiswa.

Khi được hỏi về các cuộc không kích, người phát ngôn quân đội Israel cho biết: “Chúng tôi không bình luận về các báo cáo từ nước ngoài”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria gọi vụ tấn công là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

Kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích nhằm vào các cơ sở và tài sản quân sự trên khắp Syria.