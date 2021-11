Hong Kong phát hiện ca nhiễm biến thể AY.4.2 đầu tiên

Dân trí Giới chức y tế đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện ca Covid-19 đầu tiên nhiễm Delta Plus hay AY.4.2, một biến thể phụ của chủng Delta được cho là có thể dễ lây lan hơn so với chủng ban đầu.

Nhân viên y tế tại Hong Kong (Ảnh: CNA).

Báo South China Morning Post dẫn thông tin từ giới chức y tế địa phương cho biết, ca nhiễm biến thể Delta Plus hay AY.4.2 đầu tiên ở Hong Kong là một người đàn ông 62 tuổi đến từ Anh hôm 1/11 trên chuyến bay mang số hiệu 027 của hãng hàng không British Airways. Kết quả giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho thấy trùng khớp với của biến thể phụ AY.4.2.

Bệnh nhân sống tại khu Pok Fu Lam, đến Anh hôm 16/10. Trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Hong Kong đã phát hiện người này mắc Covid-19 khi trở về và đã lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích giải trình tự gen.

Lần cuối cùng bệnh nhân tới công ty làm việc là ngày 14/10. Nơi làm việc và tòa nhà bệnh nhân sinh sống cũng như một số địa điểm mà bệnh nhân ghé qua đã bị phong tỏa, và những người liên quan được yêu cầu xét nghiệm. Đến nay, giới chức y tế địa phương chưa phát hiện ca Covid-19 cộng đồng có liên quan.

Giới chuyên gia cho rằng, việc phát hiện ca nhiễm AY.4.2 đầu tiên ở Hong Kong sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực của đặc khu này nhằm thuyết phục chính quyền Bắc Kinh khôi phục lại việc đi lại qua biên giới mà không yêu cầu cách ly. Hôm 5/11, lãnh đạo đặc khu Carrie Lam nói với các lãnh đạo doanh nghiệp rằng, các sự kiện kinh doanh lớn xuyên biên giới có thể được tổ chức từ tháng 2 năm sau. Bà cho biết thêm, Hong Kong có thể mở cửa với Thâm Quyến vào đầu tháng tới.

Trả lời câu hỏi liệu sự xuất hiện của ca nhiễm AY.4.2 có ảnh hưởng đến triển vọng mở cửa biên giới của Hong Kong hay không, cố vấn về Covid-19 của đặc khu, giáo sư David Hui Shu-cheong, cho rằng sẽ không ảnh hưởng trừ khi nó làm bùng phát các ổ dịch trong cộng đồng.

Chuyên gia này cũng cho rằng, các biện pháp hạn chế đối với người đến từ Anh hiện nay vẫn phù hợp ngay cả khi số ca nhiễm AY.4.2 tại Anh có xu hướng gia tăng. Theo quy định của Hong Kong, tất cả những người đến từ Anh phải cách ly 21 ngày tại khách sạn và phải thực hiện 6 lần xét nghiệm trong thời gian đó. Tính đến nay, Hong Kong đã ghi nhận hơn 12.300 ca Covid-19, trong đó 213 ca đã tử vong.

Biến thể AY.4.2 được phát hiện lần đầu tại Anh. Đến nay, Anh vẫn là nước chiếm phần lớn số ca nhiễm AY.4.2, khoảng 93% tổng số ca nhiễm AY.4.2 trên thế giới. Tuy nhiên, AY.4.2 hiện chỉ chiếm khoảng 6% tổng số ca nhiễm chủng Delta ở nước này.

So với chủng Delta gốc, AY.4.2 hay Delta Plus có thêm 3 đột biến. Theo Viện Di truyền tại Đại học London (College London), biến thể phụ AY.4.2 có khả năng lây lan cao hơn 10% đến 15% so với biến chủng Delta và lây truyền dễ dàng hơn so với Ebola, SARS, MERS và bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Cơ quan y tế Anh đã xếp biến thể phụ này của Delta vào nhóm "biến thể cần điều tra" nhưng cho rằng chưa có bằng chứng để khẳng định nó dễ lây lan hơn hoặc có độc lực cao hơn.

Minh Phương

Theo SCMP