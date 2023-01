Hơn 160 người tử vong do rét đậm tại Afghanistan

Thời tiết lạnh giá đã cướp đi sinh mạng của hơn 160 người Afghanistan (Ảnh: Reuters).

"162 người đã thiệt mạng bởi thời tiết lạnh giá kể từ ngày 10/1 tới nay", ông Shafiullah Rahimi, người phát ngôn của Bộ Quản lý Thảm họa Afghanistan cho biết, đồng thời xác nhận ít nhất 84 trường hợp thiệt mạng diễn ra chỉ trong một tuần qua.

Afghanistan đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất trong vòng 15 năm trở lại đây với nhiệt độ tại nhiều khu vực xuống tới -34 độ C.

Tại một cánh đồng phủ đầy tuyết trắng tại ngoại ô thủ đô Kabul, nhiều trẻ em đã phải cố gắng lục tìm những can nhựa để đốt do gia đình các em không đủ tiền để mua than hoặc củi.

"Năm nay, thời tiết trở nên quá lạnh và chúng tôi không có đủ tiền để mua than sưởi ấm", Ashour Ali, một người bán hàng 30 tuổi chia sẻ với Reuters trong một căn hầm bê tông nơi 5 đứa con của anh run rẩy vì lạnh.

Một em bé Afghanistan trên cánh đồng phủ đầy tuyết tại ngoại ô Kabul (Ảnh: Reuters).

Tình hình tại quốc gia Tây Nam Á càng trở nên trầm trọng do bị tấn công bởi cuộc khủng hoảng kinh tế đang hiện hữu cùng những lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào chính quyền Taliban. Nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế hiện cũng đang phải tạm đình chỉ hoạt tại Afghanistan do những lệnh cấm gần đây của chính quyền không cho phép các nhân viên nữ làm việc.

Một năm sau ngày Taliban giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và nạn đói được đánh giá là có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn so với 20 năm chiến tranh đã qua.

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) dự báo khoảng 97% dân số Afghanistan phải sống dưới mức nghèo khổ và nước này cần khoản viện trợ trị giá 4,47 tỷ USD để có thể giảm áp lực đói nghèo. Mặc dù vậy, cho đến nay, thế giới vẫn chưa mở rộng quy mô tài trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu này do những lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền Taliban chưa được gỡ bỏ.