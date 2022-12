Taliban cấm phụ nữ Afghanistan học đại học

Biểu tình phản đối quyết định cấm phụ nữ học đại học của Taliban tại Afghanistan hôm 22/12 (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Afghanistan do Taliban nắm quyền ngày 20/12 thông báo sẽ không cho phép phụ nữ nước này tiếp tục theo học đại học. Lý do của quyết định này là do các nữ sinh Afghanistan đã không tuân theo quy định về trang phục của luật Hồi giáo.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình RTA của Afghanistan, Quyền Bộ trưởng Giáo dục Nida Mohammad Nadim cho biết nhiều quy tắc của luật Hồi giáo đã không được các nữ sinh tuân thủ, bao gồm mặc không đúng trang phục và giao tiếp với người khác giới.

Ông Nadim cũng tiết lộ lệnh cấm sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Quyết định trên đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế cũng như tạo ra dư luận trong xã hội Afghanistan.

Trả lời về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Taliban đang cố đẩy phụ nữ Afghanistan vào "một tương lai tăm tối và không có cơ hội". Ông Blinken đồng thời kêu gọi chính quyền Taliban thu hồi lệnh cấm trên.

Ngày 30/8/2021, những binh sĩ cuối cùng của Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm của Mỹ ở vùng đất Tây Nam Á này và đánh dấu việc Taliban quay trở lại nắm quyền.

Hơn một năm sau ngày Taliban giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng và nạn đói được đánh giá là có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn so với 20 năm chiến tranh đã qua.