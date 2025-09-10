Nepal ban bố giới nghiêm toàn quốc

Binh sĩ Nepal bên ngoài Tòa án Tối cao khi lệnh giới nghiêm được ban bố (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nepal ngày 10/9 cho biết các nhóm quá khích đã trà trộn vào các cuộc biểu tình ở nước này và thực hiện hành vi phá hoại, đốt phá, cướp bóc, tấn công có mục tiêu vào cá nhân và tài sản, thậm chí có hành vi tấn công tình dục.

Quân đội cảnh báo những hành động như vậy có thể tiếp diễn, khiến việc áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc trở nên cần thiết nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh.

Do vậy, lệnh giới nghiêm hiện tại sẽ có hiệu lực đến 17h hôm nay, sau đó một lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ được ban bố đến 6h sáng hôm sau.

Các dịch vụ thiết yếu sẽ được phép hoạt động trong thời gian giới nghiêm, bao gồm xe cứu thương, xe tang, xe cứu hỏa và các phương tiện chở nhân viên y tế và lực lượng an ninh. Chính quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phối hợp với lực lượng an ninh tại địa phương để được phép di chuyển.

Quân đội Nepal bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hợp tác của người dân cho đến nay và gửi lời chia buồn về những tổn thất về người và tài sản trong những ngày qua do các cuộc biểu tình. Đồng thời, quân đội Nepal kêu gọi người dân ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm pháp trong các cuộc biểu tình.

Quân đội cho biết các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan đang diễn ra nhằm giải quyết tình hình về mặt chính trị. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo bất kỳ cuộc biểu tình nào liên quan đến hành vi phá hoại, cướp bóc, đốt phá hoặc tấn công sẽ bị coi là tội phạm và sẽ bị lực lượng an ninh xử lý nghiêm khắc.

Quân đội cũng kêu gọi các cựu binh, công chức, nhà báo và công chúng không lan truyền hay nghe theo tin đồn, mà chỉ nên dựa vào thông tin chính thức.

“Trong mọi hoàn cảnh, quân đội Nepal vẫn cam kết bảo đảm an ninh và cứu hộ nhân đạo cho toàn thể người dân Nepal”, tuyên bố nhấn mạnh.

Nepal những ngày qua rúng động bởi các cuộc biểu tình do giới trẻ tổ chức nhằm thể hiện sự phản đối với cáo buộc chính phủ chưa hành động đủ để chống tham nhũng và thúc đẩy cơ hội kinh tế.

Tuần trước, chính phủ Nepal ban hành lệnh cấm mạng xã hội, chặn truy cập nhiều nền tảng trực tuyến. Điều này đã gây ra sự phản đối trong dư luận Nepal, và châm ngòi cho cuộc biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố.