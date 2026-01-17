Hoãn tấn công vào phút chót, Mỹ ra điều kiện cho Iran

Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, ngày 16/1 nêu rõ, Iran phải cắt giảm mạnh các chương trình tên lửa và hạt nhân của mình để đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Mỹ.

“Tôi hy vọng sẽ có một giải pháp ngoại giao. Tôi thực sự hy vọng như vậy”, ông nói.

Đặc phái viên này đã nêu ra các yêu cầu của Washington đối với Tehran, cụ thể là Iran phải thu hẹp các chương trình hạt nhân và tên lửa. Iran phải “cắt giảm kho dự trữ” cả vật liệu phân hạch lẫn tên lửa, đồng thời giảm sự ủng hộ đối với các lực lượng ủy nhiệm ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông không giải thích chi tiết các yêu cầu.

“Nếu họ muốn quay trở lại cộng đồng các quốc gia, chúng ta có thể giải quyết 4 vấn đề đó bằng con đường ngoại giao, và khi đó sẽ là một kết cục rất tốt đẹp. Phương án thay thế thì rất tệ”, ông nhấn mạnh.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu chính quyền nước này mạnh tay với những người biểu tình. Trong tuần này, Iran đã đóng cửa không phận khoảng 5 giờ đồng hồ, trong khi hàng loạt hãng hàng không thông báo tránh không phận Iran, Iraq do lo ngại Mỹ sắp tấn công quân sự Iran.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, các nước Ả rập, trong đó có Qatar, đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, thuyết phục Mỹ không hành động quân sự với Iran. Nỗ lực này được cho là đã thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump gác lại kế hoạch.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định đã “tự thuyết phục bản thân” hoãn hành động quân sự chống lại Iran, một phần vì Tehran nói rằng họ sẽ hủy bỏ kế hoạch hành hình những người biểu tình đang bị giam giữ.

“Không ai thuyết phục tôi cả. Tôi tự thuyết phục chính mình. Họ định hành hình hơn 800 người vào ngày hôm qua, và tôi rất tôn trọng việc họ đã hủy bỏ điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Iran trước đó nhiều lần chỉ trích kế hoạch hành động của Mỹ nhằm vào Tehran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả quyết liệt nếu Washington “động binh”.

Iran cũng khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng đưa ra các bảo đảm chính thức về bản chất của các hoạt động nghiên cứu.

“Chúng tôi có thể bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của mình, rằng nó sẽ luôn mang tính hòa bình. Đổi lại, chúng tôi mong các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ”, ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cũng phát tín hiệu rằng chương trình tên lửa của Tehran là không thể đàm phán, vì được coi là cần thiết cho mục đích phòng thủ và răn đe.