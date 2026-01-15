Iran đóng một phần không phận

Hàng không thế giới né không phận Iran (Ảnh: Flightradar24).

Guardian đưa tin, cuối ngày 14/1, Iran đã ban hành một NOTAM (Thông báo cho phi công) về việc đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, trong bối cảnh các quan chức quân sự phương Tây cho rằng Mỹ sắp hành động quân sự với Iran.

Trong khi đó, Reuters dẫn thông tin từ FlightRadar24 cho biết Iran đang đóng không phận đối với tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Iran có giấy phép. Theo FlightRadar24, khuyến cáo này có hiệu lực trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy không phận phía trên Iran và Iraq nhanh chóng trở nên trống trơn trước khi NOTAM được ban hành.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay trực tiếp từ FlightRadar24 chỉ ra các hãng hàng không đang tránh không phận Iran. Có thời điểm chỉ có 4 máy bay thương mại được ghi nhận đang hoạt động trên bầu trời Iran. Một số máy bay khác dường như đã quay đầu.

Giới chức Đức đã khuyến cáo các hãng hàng không tránh không phận Iran. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 14/1 đến ngày 10/2, khuyến nghị các hãng hàng không không bay vào Vùng thông tin bay Tehran, với lý do căng thẳng đang leo thang.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết sẽ tránh không phận Iran và Iraq “cho đến khi có thông báo mới”.

Trước đó, Lufthansa cũng đã trở thành hãng hàng không lớn đầu tiên phát tín hiệu rút lui đáng kể khỏi không phận Israel, khi yêu cầu nhân viên chuẩn bị cho khả năng rời khỏi nước này và thông báo tạm dừng hàng loạt chuyến bay do những lo ngại ngày càng gia tăng về an toàn trong khu vực.

“Mọi tín hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ là sắp xảy ra, nhưng đó cũng là cách họ khiến tất cả mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng. Sự khó lường là một phần của chiến lược”, một quan chức quân sự phương Tây nói.

Ít lâu trước khi NOTAM được ban hành, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo. Khi được hỏi liệu Mỹ có còn đang cân nhắc hành động quân sự với Iran hay không, ông nói: “Chúng tôi sẽ theo dõi và xem quá trình diễn ra như thế nào”.

Những ngày gần đây, ông Trump liên tục cảnh báo đang cân nhắc các phương án hành động với Iran, trong đó có cả phương án quân sự, nếu Iran dùng vũ lực để đối phó biểu tình.

AFP cuối ngày hôm qua dẫn lời 2 quan chức châu Âu cho biết, “sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới”. Reuters cũng dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho rằng Tổng thống Mỹ dường như đã quyết định tiến hành tấn công Iran, dù phạm vi của hành động quân sự tiềm tàng vẫn chưa rõ ràng.

Mỹ đang sơ tán một phần binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông, động thái được cho là nhằm đề phòng các cuộc tấn công trả đũa từ Iran.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức phi lợi nhuận United Against Nuclear Iran (UANI) được cho là đã chuyển cho Nhà Trắng một danh sách gồm 50 địa điểm quân sự then chốt của Iran.

Theo UANI, tài liệu này bao gồm tọa độ chính xác của tổng hành dinh Tharallah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan được xem là trung tâm chỉ huy và nắm quyền kiểm soát tác chiến đối với lực lượng cảnh sát. Danh sách này cũng xác định 4 tổng hành dinh phụ chủ chốt, phụ trách quản lý các khu vực khác nhau của thủ đô Tehran.