Hiện trường vụ Ukraine tập kích nơi giúp Nga tạo ra đối trọng với Starlink

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại cơ sở Progress của Nga (Ảnh: BI).

Hình ảnh do công ty tình báo không gian Mỹ Vantor chụp hôm 18/8 cho thấy lỗ thủng trên mái một tòa nhà tại Trung tâm Tên lửa Vũ trụ Progress ở Samara, thành phố miền tây nước Nga, cùng với những hư hại ở phần bên ngoài công trình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cuối tuần qua cho biết quân đội Ukraine đã tấn công cơ sở nằm cách biên giới 885km, bằng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở, sau đó là cột khói đen khổng lồ. Chưa rõ mức độ thiệt hại bên trong tòa nhà.

Cột khói bốc lên ở khu vực hiện trường vụ tấn công cuối tuần qua (Ảnh: EP).

Trung tâm Tên lửa Vũ trụ Progress là một công ty cổ phần trực thuộc tập đoàn nhà nước Roscosmos của Nga, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động, nghiên cứu và phát triển liên quan đến không gian.

Cơ sở này là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp vũ trụ Nga, chuyên sản xuất dòng tên lửa Soyuz được sử dụng để phóng tàu vũ trụ.

Quân đội Ukraine cho biết tên lửa Soyuz-2.1b, loại tên lửa đẩy 3 tầng, được sử dụng để đưa các vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, ở độ cao vài trăm dặm, do công ty hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440 phát triển.

Rassvet là một hệ thống liên lạc băng thông rộng được xem là đối trọng của Moscow cho hệ thống internet vệ tinh Starlink của SpaceX (Mỹ), vốn đóng vai trò quan trọng trên chiến trường trong việc hỗ trợ hoạt động liên lạc, điều khiển vũ khí.

Ukraine cáo buộc Nga từng sử dụng Starlink cho đến đầu năm nay, khi Kiev kêu gọi SpaceX vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối của Moscow.

Nga đã thúc đẩy việc tạo ra Rassvet để bù đắp lại. Nga hiện có hơn một chục vệ tinh Rassvet trên quỹ đạo và đặt mục tiêu xây dựng một cụm gồm hàng trăm vệ tinh trong những năm tới.

Starlink là một "khí tài" quan trọng đối với Ukraine, đặc biệt trong những tháng qua. Các chỉ huy Ukraine mô tả Starlink là một yếu tố then chốt hỗ trợ các hoạt động trên chiến trường, đặc biệt là liên lạc với UAV và robot mặt đất trong điều kiện tác chiến điện tử cường độ cao.

Cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Trung tâm Tên lửa Vũ trụ Progress cho thấy nỗ lực của Kiev nhằm làm suy yếu chương trình phát triển hệ thống thay thế Starlink của Nga, đồng thời cho thấy không gian vũ trụ ngày càng trở thành một mặt trận quan trọng trong cuộc chiến.

Fire Point, công ty quốc phòng Ukraine sản xuất tên lửa hành trình Flamingo, cho biết trung tâm Progress là cơ sở duy nhất của Nga sản xuất tên lửa Soyuz-2 và không có cơ sở dự phòng nào để bù đắp khoảng trống nếu hoạt động tại đây bị gián đoạn.

“Đây không phải là một công việc có thể sửa chữa nhanh chóng”, Fire Point cho biết, đồng thời nói rằng có thể phải mất nhiều tháng trước khi hoạt động sản xuất được khôi phục.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết trung tâm Progress cũng sản xuất “các vệ tinh quan sát Trái Đất mà đối phương sử dụng cho mục đích trinh sát”.

“Phạm vi thiệt hại đang được xác định”, quân đội Ukraine cho biết vào cuối tuần qua.

Ngoài trung tâm vũ trụ này, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine trong những tuần gần đây còn nhằm vào các căn cứ quân sự, cơ sở năng lượng và các trung tâm logistics thương mại điện tử trên khắp nước Nga. Đây được xem là nỗ lực gây áp lực gia tăng lên Moscow của Ukraine.