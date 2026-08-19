Binh sĩ Ukraine trong chiến hào (Ảnh: Getty).

Diễn biến đáng chú ý ngày 18/8

Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiến hành không kích nhà máy nhiệt điện Zelenodolsk, khu vực này sau đó đã ghi nhận tình trạng mất điện. Một số cuộc tấn công chính xác khác đánh trúng khu công nghiệp ở Zaporizhia và các nhà kho gần Kiev. Tại Pechenihy (vùng Kharkov), bãi đậu xe bên ngoài quán cà phê thường tập trung nhiều binh sĩ Ukraine đã bị phá hủy.

Bản đồ mô tả đường bay của các UAV Nga trong đợt tập kích vào Kiev hôm 18/8 (Ảnh: Monitor War).

Quân đội Ukraine (AFU) thực hiện một trong những cuộc tập kích quy mô lớn nhất nhắm vào khu vực Moscow kể từ khi xung đột bắt đầu. Phòng không Nga cơ bản bẻ gãy cuộc tấn công này, bắn hạ gần 1.000 UAV trong ngày, chỉ có một nhà kho của Wildberries bị hư hại nhẹ.

Các đội phòng không cơ động của Nga giăng lưới lửa dày đặc, bắn hạ UAV Ukraine bằng hỏa lực hạng nhẹ (Video: Telegram).

Trên thực địa, tại mặt trận Dobropillia, lực lượng Moscow chính thức hoàn toàn kiểm soát Shevchenko và đang giao tranh để giành Krasnopodillia. Tuy nhiên, tình hình vẫn gặp nhiều khó khăn do các cuộc tấn công bằng UAV thường xuyên.

Ở cánh tây Zaporizhia, Sư đoàn 42 RFAF đang mở rộng phạm vi kiểm soát tại Novodanylivka. Đồng thời, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô Orekhov khi binh sĩ Nga liên tục xâm nhập vào trung tâm thành phố và nỗ lực thiết lập chỗ đứng tại đây, kênh Military Summary cho biết.

Trong khi quân đội Nga tiếp cận Orekhov thì Ukraine đang nỗ lực phản công ở cánh tây Zaporizhia theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Chiến tuyến đang dần dịch chuyển về phía Druzhkovka và Alekseyevo-Druzhkovka. Áp lực liên tục được quân đội Nga duy trì thông qua UAV, song song với các đợt đột kích.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 thông báo RFAF đã chiếm được một ngôi làng khác, nằm ngay tại vùng ngoại ô Sloviansk.

Quân đội Nga đột phá từ nhiều hướng, chuẩn bị bàn đạp kỹ lưỡng cho đòn tấn công tổng lực vào cụm pháo đài Sloviansk - Kramatorsk của Ukraine (Ảnh: Military Summary).

Ukraine và Bỉ xúc tiến đề xuất "thỏa thuận UAV"

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 cho biết Ukraine và Bỉ đang nỗ lực hướng tới một "thỏa thuận máy bay không người lái" trong bối cảnh 2 nước tìm cách mở rộng hợp tác quốc phòng và tăng cường khả năng bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, Kyiv Independent đưa tin.

Ông Zelensky đã thảo luận về sáng kiến ​​này trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prevot, đề cập đến các vấn đề hợp tác song phương và đa phương, bao gồm cả sự hỗ trợ trước đó của Bỉ đối với lực lượng không quân tiêm kích Ukraine.

"Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể triển khai những gì đã thảo luận và mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với các đối tác.

Theo ông Zelensky, các nhóm làm việc của Ukraine và Bỉ đang soạn thảo nội dung cho đề xuất thỏa thuận này, đồng thời 2 bên cũng đang bàn về thời điểm dự kiến ​​ký kết.

Ông Zelensky bày tỏ lòng cảm ơn tới Bỉ vì khoản viện trợ trị giá hơn 1,1 tỷ euro (1,3 tỷ USD) đã được phê duyệt cho Ukraine trong năm nay, cũng như sự ủng hộ đối với lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

"Xin cảm ơn chính phủ và người dân Bỉ vì khoản hỗ trợ hơn 1,1 tỷ euro được giải ngân trong năm nay, cũng như ủng hộ hành trình gia nhập EU của chúng tôi và vì tình đoàn kết trọn vẹn dành cho Ukraine", ông Zelensky nói.

Cam kết viện trợ quân sự của Bỉ năm 2026 bao gồm việc cung cấp thêm tiêm kích F-16 cùng phụ tùng thay thế để duy trì hoạt động cho số máy bay đang được sử dụng.

Bước tiến mang tính quyết định của Nga ở Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố cuối cùng của lực lượng Kiev vốn có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường tiếp tế cho cụm quân Orekhov AFU.

Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ số 36 RFAF đạt thành công đáng kể tại mặt trận Zaporizhia. Các đơn vị xung kích tiên phong chiếm được làng Novosoloshino ở bờ tây sông Verkhnyaya Tersa cùng một số cứ điểm lân cận. Thành công này đồng nghĩa với việc quân đội Nga đã chọc thủng phòng tuyến dự bị của đối phương - vốn bảo vệ các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Kiev đồn trú tại khu vực kiên cố Orekhov.

Ở sau làng Novosoloshino, Ukraine không có mạng lưới công sự dã chiến hoàn chỉnh nào cho đến tận tuyến Zheltaya Krucha - Tavricheskoye. Họ chỉ còn lại vài cứ điểm riêng lẻ, trong điều kiện hiện tại, các vị trí này có thể dễ dàng bị lực lượng Moscow vượt qua hoặc bị xóa sổ bằng các cuộc không kích.

Xa hơn về phía tây 15km, quân đội Ukraine chỉ còn lại một số ngôi làng nhỏ để bám trụ với hy vọng ngăn chặn đối phương.

Quân đội Nga chính thức mở chiến dịch tấn công vào Orekhov. Phòng tuyến Ukraine có dấu hiệu sụp đổ, bước ngoặt lớn dường như sắp nổ ra (Ảnh: Readovka).

Điều khiến tình hình trở nên đặc biệt đáng chú ý là quân đội Nga không chỉ chọc thủng tuyến đường tiếp tế của cụm quân Orekhov - khiến đối phương mất đi khả năng dựa vào công sự kiên cố dọc sông Verkhnyaya Tersa - mà việc vượt qua con sông này còn mở ra khả năng Tập đoàn quân số 36 RFAF tiến vào hậu phương tuyến phòng thủ dự bị của Ukraine dọc sông Zherebets.

Nhiều khả năng Bộ chỉ huy Kiev, đứng đầu là Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi, sẽ hành động dựa trên các cân nhắc thực tế thay vì chính trị, ưu tiên rút quân khỏi Orekhov và khu vực lân cận để lùi về bên kia sông Zherebets vốn đã có sẵn hệ thống phòng thủ kiên cố.

Tuy nhiên, do lực lượng Kiev thất bại tại khu vực sông Verkhnyaya Tersa, các tuyến công sự dọc sông Zherebets có nguy cơ sớm trở nên vô dụng đối với AFU. Nói một cách đơn giản, đòn tấn công hội tụ của Nga - từ nam lên bắc và từ đông sang tây - đã làm sụp đổ các vị trí Ukraine, khiến những vùng lãnh thổ rộng lớn vốn được chuẩn bị cho phòng thủ không còn khả năng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ ban đầu.

Cuộc khủng hoảng tác chiến sâu sắc của Ukraine, cả tại Orekhov lẫn khu vực đông bắc nói chung, cho thấy họ đã chậm trễ trong việc đưa ra quyết định đúng đắn có thể cứu vãn tình thế.

Lẽ ra, quân đội Ukraine nên rút lui về phía sau sông Zherebets ngay khi xuất hiện những dấu hiệu gián tiếp đầu tiên cho thấy lực lượng Moscow có thể chọc thủng phòng tuyến để tiến vào ngoại vi thành phố. Động thái này sẽ giúp AFU đơn giản hóa và rút ngắn cấu trúc tiền tuyến, đồng thời giải phóng lực lượng để tăng cường cho các vị trí dọc theo sông Verkhnyaya Tersa.

Thế nhưng, Bộ chỉ huy Kiev đã lãng phí thời gian quý báu và đẩy tình hình đến mức nghiêm trọng. Họ không còn lực lượng dự bị đáng kể nào tại khu vực này, và số quân ít ỏi tại đây cũng đang bị ghìm chân bởi giao tranh ác liệt.

Việc rút lui nhanh chóng về sông Zherebets - trong bối cảnh đã chậm trễ cơ động - có nguy cơ biến thành cuộc tháo chạy trước sự truy đuổi của đối phương. Khi đó, lực lượng Moscow bám sát phía sau có thể lập tức chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ngay tại chướng ngại vật tự nhiên này.

Mặc dù còn quá sớm để khẳng định Nga giành được thắng lợi then chốt, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy sự chậm trễ của đối phương trong việc thực hiện các động thái cần thiết đã tạo ra một cuộc khủng hoảng.

Thử thách khắc nghiệt với Nga ở "chảo lửa" nóng nhất

Khu vực Dobropillia vẫn là một "chảo lửa" nóng nhất trên chiến tuyến. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang nỗ lực chiếm giữ các vị trí ở khu vực tiếp cận trung tâm phòng thủ chính của Ukraine tại tây bắc vùng Donbass.

Dựa trên các hình ảnh giám sát khách quan, lực lượng xung kích RFAF đã hoàn toàn kiểm soát làng Shevchenko. Họ đang tận dụng các công sự gần khu định cư để bí mật tập kết lực lượng và tiến sâu hơn về hướng Dobropillia. Điều này đã tạo điều kiện cho lực lượng lính thủy đánh bộ Nga tham chiến tại Krasnopodillia và cắm cờ chiến thắng tại đây.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn. Các khu vực lân cận như Vodyanskoye và Svetloye vẫn nằm trong vùng giao tranh, gây trở ngại cho RFAF thiết lập các tuyến tiếp tế ổn định cho các đơn vị tiền tuyến. Hơn nữa, việc mở rộng tuyến hậu cần băng qua các cánh đồng từ hướng Shevchenko gặp nhiều thách thức do UAV Ukraine đã thiết lập "tọa độ lửa".

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang dần chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Dobropillia (Ảnh: Rybar).

Ngoài ra, có những dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên xấu hơn với quân đội Nga. Trong vài ngày qua, các báo cáo từ khu vực này cho thấy sự gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV Hornet nhắm vào các nhóm hậu cần và những mục tiêu khác ở hậu phương. Nhiều khả năng Ukraine đã tái triển khai đến khu vực này các đơn vị từng vô hiệu hóa thành công tuyến hậu cần dọc theo đường cao tốc R-280 "Novorossiya".

Trong bối cảnh đó, để duy trì tốc độ tấn công hiện tại, Bộ chỉ huy Moscow cần tăng cường các biện pháp đối phó dọc theo toàn bộ chiến tuyến cũng như tại các khu vực hậu phương.

Điều này bao gồm việc trang bị cho lực lượng mặt đất các nhóm cơ động chống UAV (MOG), hệ thống tác chiến điện tử (EW) và UAV hạng nặng, đồng thời đẩy mạnh việc truy lùng những kíp điều khiển UAV của AFU. Nguồn lực để thực hiện điều này đã có sẵn, yếu tố then chốt nằm ở sự chủ động của chỉ huy.

Phòng không Nga bẻ gãy đợt tập kích đường không cực lớn của Ukraine, bắn hạ hàng loạt UAV (Video: Telegram).

Tình hình tại ngã ba Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Donetsk

Trong tuần qua, cả lực lượng Nga và Ukraine đều tiếp tục tấn công, mỗi bên đều đạt được những bước tiến mới tại nhiều khu vực khác nhau. Có 11,11km2 nghiêng về RFAF, ngược lại, AFU chỉ tái chiếm được 6,72km2, theo kênh AMK Mapping.

Ở tây nam, lực lượng Kiev tiếp tục phản công dọc theo hai bờ sông Yanchur về hướng Uspenivka và tái chiếm các vị trí ở bắc Krasnohirske.

Lực lượng Moscow cải thiện vị trí ở tây bắc Novohryhorivka sau nhiều tuần giao tranh, đồng thời bắt đầu tiến về phía bắc tới Verbove và phía đông bắc tới Kalynivske. Một số nhóm nhỏ đã tiến sâu hơn về phía bắc và tới được các cánh đồng ở đông bắc Vyshneve.

Ở phía đông, quân đội Nga tiếp tục phản công tại khu vực Novomykolaivka và tiến sâu hơn vào các cánh đồng phía tây ngôi làng. Một số nhóm RFAF nhỏ đang cố gắng vòng qua Kalynivske từ phía tây, phối hợp với các đợt tấn công vòng qua làng từ phía đông, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Novomykolaivka và tiếp tục nỗ lực tiến vào Stepove.

Giao tranh ác liệt tại ngã ba Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Lực lượng Nga, tấn công theo các mũi tên đỏ, giành thêm nhiều lãnh thổ trong khi quân đội Ukraine chỉ có những bước tiến khiêm tốn (Ảnh: AMK Mapping).

Xa hơn về phía đông, quân đội Ukraine đã tiến thêm một chút tại Berezove, tái chiếm con đường trung tâm của ngôi làng. RFAF đẩy lùi các nhóm thâm nhập trước đó khỏi các dải cây ở 3 phía nam, tây và đông Zaporizke, trong khi giao tranh ác liệt tiếp diễn ngay tại ngôi làng này. Lực lượng Kiev vẫn nỗ lực tiến vào Novoheorhiivka và mở rộng vùng kiểm soát về hướng Temyrivka.

Ở đông bắc, Ukraine tiếp tục tấn công từ Ternove về hướng Komyshuvakha. Các nhóm tấn công khác đang cố gắng tiếp cận ngôi làng từ phía bắc, mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực đất trũng phía nam Sichneve. AFU tiến vào các cánh đồng phía bắc Shevchenko và đang thâm nhập tới vùng ngoại ô phía bắc ngôi làng. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Maliivka và những cánh đồng phía đông Voskresenka, nơi binh sĩ Nga đang kháng cự quyết liệt.

Trên hướng Omelnyk tại khu vực giáp ranh giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk, trong 5 ngày qua, lực lượng Kiev thực hiện một loạt đợt phản công, qua đó giành lại phần lớn lãnh thổ đã mất trước đó với tổng diện tích 24,2km2. Nga chỉ có thêm 4,26km2.

Ở phía nam, lực lượng Moscow tái chiếm làng Hirke cùng các vị trí phòng thủ dọc hàng cây bao quanh, đồng thời đang thâm nhập sâu hơn về phía tây thông qua những khe núi rậm rạp gần đó. Quân đội Ukraine phản công ở phía tây Verkhnya Tersa, giành lại một số vị trí dọc hàng cây, trong khi RFAF tiếp tục tấn công về hướng Kopani.

Ukraine phản công ác liệt trên hướng Omelnyk giáp ranh giữa 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, tái chiếm nhiều vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía bắc, lực lượng Kiev đã quét sạch sự hiện diện của Nga tại các khu vực tiếp cận phía đông Dolynka và các cánh đồng phía nam Rivne, đồng thời tái kiểm soát phần phía bắc Verkhnya Tersa. Binh sĩ Nga vẫn tiếp tục nỗ lực xâm nhập về hướng Dolynka và Rivne.

Xa hơn về phía bắc, phía Ukraine giành lại cánh đồng ở phía đông và đông bắc Rivne, giải vây cho lực lượng đang cố thủ tại một số điểm chốt trên các cao điểm chiến thuật phía nam Vozdyvzhivka - những vị trí trước đó đã bị chia cắt một phần.

Các nhóm tấn công khác đã quét sạch sự hiện diện của Nga tại khe núi rậm rạp phía tây Vozdyvzhivka cũng như phần lớn ngôi làng này, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía tuyến đường sắt.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng tây từ tuyến đường sắt tại nhiều khu vực, trong khi đó, một số nhóm nhỏ thực hiện nhiệm vụ "cắm cờ tuyên truyền" thỉnh thoảng lại xâm nhập vào khu vực hậu phương chiến thuật của Ukraine, tiếp cận các ngôi làng Lyubytske, Novosoloshyne, Lisne và Zirnytsya.