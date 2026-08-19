Đường bay khác biệt của "sát thủ trên không" Nga phóng vào Ukraine

UAV động cơ phản lực của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Ngày 18/8, UAV sử dụng động cơ phản lực của Nga đã lần đầu tiên bay tới miền Tây Ukraine. Theo Không quân Ukraine, chúng đã bay khoảng 900 km tính từ điểm phóng.

Theo đó, các UAV sử dụng động cơ phản lực đã bay qua tỉnh Vinnytsia, Ternopil, Rivne và Volyn.

Lúc 17h55 (giờ địa phương), Không quân Ukraine thông báo một UAV đang bay qua tỉnh Vinnytsia, hướng về tỉnh Khmelnytskyi. Nửa giờ sau, UAV động cơ phản lực bay qua tỉnh Ternopil hướng tới Volyn, tiến tới thành phố Dubno.

Sau đó, ông Oleksandr Koval, người đứng đầu Cơ quan Quân sự tỉnh Rivne, cho biết một mục tiêu trên không đã bị bắn hạ ở phía nam tỉnh này, nhiều khả năng chính là chiếc Shahed sử dụng động cơ phản lực nói trên.

Các chuyên gia trước đây ước tính tầm hoạt động của UAV động cơ phản lực tối đa vào khoảng 500km. Do đó, những UAV này chủ yếu tập kích các khu vực: Kiev, Chernihiv, Kharkov, Odesa, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk.

Đây là lần đầu tiên UAV động cơ phản lực của Nga bay xa đến như vậy.

Nếu UAV được điều khiển bằng mạng lưới liên kết, tầm hoạt động có thể được tăng lên. Tuy nhiên, phương thức này đòi hỏi phải bố trí một thiết bị tiếp sóng cứ trên mỗi 100km.

UAV động cơ phản lực được phóng từ Crimea, với quãng đường thực tế đã bay khoảng 850-920km, bao gồm cả các đoạn đường bay cơ động. Độ sâu xâm nhập của UAV là hơn 720km tính theo đường thẳng từ điểm phóng vào lãnh thổ Ukraine.

Điều này cho thấy UAV động cơ phản lực của Nga có thể bay xa hơn 900km, đặt toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong phạm vị tấn công tiềm tàng. Tuyến bay qua các khu vực miền Nam, miền Trung và miền Tây Ukraine được Nga lên kế hoạch từ trước nhằm tránh các hệ thống phòng không Ukraine.

Tốc độ cao của động cơ phản lực, đạt hơn 400-600 km/h, làm giảm đáng kể khả năng bắn hạ UAV bằng vũ khí bộ binh hoặc súng máy hạng nặng. Các nhóm hỏa lực cơ động thông thường nhiều khả năng sẽ không đạt hiệu quả cao.

Theo giới quan sát, Nga đang cải tiến các hệ thống tấn công và mở rộng tầm hoạt động của UAV động cơ phản lực. Ngoài ra, Moscow cũng cải thiện chiến thuật cơ động để tiếp cận các khu vực nằm sâu phía sau tuyến đầu.

Các chuyên gia nhận định UAV có động cơ phản lực và khả năng dẫn đường cũng đang tạo ra mối đe dọa đối với miền Tây Ukraine.

Theo RBC, việc đánh chặn UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực là một nhiệm vụ rất khó vì điều này đòi hỏi một hệ thống có thể duy trì tốc độ cao trong thời gian đủ dài.

Các chuyên gia quân sự cho rằng những UAV hiệu quả để đối phó với Shahed động cơ phản lực cần có hệ thống động lực mạnh, tiêu thụ nhiều năng lượng. Do đó, pin sẽ cạn nhanh hơn đáng kể.

Một phương án có thể là sử dụng UAV đánh chặn động cơ phản lực. Tuy nhiên, việc phát triển một hệ thống như vậy rất khó khăn vì yêu cầu linh kiện rất cao. Ukraine có thể gặp thách thức trong việc sản xuất những vũ khí này với số lượng lớn.