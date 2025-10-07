Hãng máy bay Airbus phá kỷ lục thế giới hàng chục năm của đối thủ Boeing

Bên trong một nhà máy Airbus ở Pháp (Ảnh: Reuters).

Tập đoàn châu Âu Airbus đã phá vỡ một cột mốc lớn vào hôm 7/10 khi dòng máy bay A320 của hãng vượt Boeing 737 để trở thành dòng máy bay phản lực được bàn giao cho khách hàng nhiều nhất trong lịch sử.

Kỷ lục kéo dài hàng thập kỷ của Boeing đã bị xô đổ khi một chiếc A320 được bàn giao cho hãng hàng không Saudi Flynas, nâng tổng số máy bay A320 được bàn giao lên 12.260 chiếc kể từ khi dòng máy bay này bắt đầu hoạt động vào năm 1988, theo dữ liệu chuẩn của công ty tư vấn Cirium có trụ sở tại Anh, nguồn dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không.

Tổng cộng, Boeing và Airbus đã bàn giao hơn 25.000 máy bay thuộc dòng thân hẹp này. Đây là dòng máy bay ban đầu được thiết kế để trung chuyển hành khách đến các trung tâm hàng không lớn, nhưng sau đó lại được các hãng hàng không giá rẻ ưa chuộng.

Airbus đã chủ động nhắm tới phân khúc này sau khi Boeing cắt giảm sản lượng trong giai đoạn nhu cầu sụt giảm sau vụ khủng bố 11/9.

Airbus hiện đã là hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới tính theo sản lượng hàng năm. Việc vượt qua Boeing trong phân khúc máy bay thân hẹp đánh dấu đỉnh cao của cuộc cạnh tranh xuyên Đại Tây Dương kéo dài 40 năm giữa 2 "ông lớn" ngành sản xuất máy bay.

Dòng A320 được giới thiệu năm 1984, vào thời điểm nhiều người hoài nghi liệu Airbus có thể tồn tại thêm được 10 năm nữa hay không sau khi chật vật tung ra 2 mẫu máy bay thân rộng. Chiếc A320 đầu tiên cất cánh 3 năm sau đó.

Các kỹ sư của Airbus tại Toulouse (Pháp) đã mạo hiểm đưa công nghệ điều khiển bằng máy tính lên một dòng máy bay thương mại phổ thông, một công nghệ tiên phong khi đó từng bị một số hãng hàng không phản đối, nhưng sau này lại được chấp nhận.

Boeing từng là chuẩn mực cho dòng máy bay thân hẹp với mẫu 737 ra mắt từ thập niên 1960, nhưng hãng đã rơi vào khủng hoảng sau hai vụ tai nạn vào năm 2018 và 2019. Hiện công ty đang từng bước khôi phục sản lượng dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.