Hàng loạt quốc gia hối thúc công dân rời khỏi Iran

Máy bay chiến đấu F-35C Lightning II của Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập ngày 15/2 (Ảnh: Reuters).

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran hôm nay 23/2 đã khuyến cáo công dân Hàn Quốc nên rời khỏi Iran khi các chuyến bay vẫn hoạt động.

"Chúng tôi khuyến cáo (công dân Hàn Quốc) nên rời khỏi Iran khi các chuyến bay vẫn hoạt động", Đại sứ quán Hàn Quốc nêu rõ, đồng thời lưu ý rằng nếu tình hình xấu đi nhanh chóng, các chuyến bay đến và đi từ Iran có thể bị đình chỉ.

Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh báo đi lại cấp độ 3 đối với công dân nước này ở Iran, khuyến cáo công dân Hàn Quốc đang ở Iran nên rời đi.

"Chúng tôi khuyến cáo công dân Hàn Quốc đang ở Iran nên nhanh chóng rời đi nếu không có việc gấp và những người đang lên kế hoạch đến Iran nên hủy bỏ hoặc hoãn chuyến đi", Đại sứ quán Hàn Quốc nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đại sứ quán Ấn Độ tại Iran cũng khuyến cáo công dân Ấn Độ (sinh viên, người hành hương, doanh nhân và khách du lịch) đang ở Iran rời khỏi nước này bằng các phương tiện giao thông sẵn có, bao gồm các chuyến bay thương mại.

“Tất cả công dân Ấn Độ tại Iran được yêu cầu chuẩn bị sẵn các giấy tờ đi lại và nhập cảnh, bao gồm hộ chiếu và căn cước công dân. Hãy liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để được hỗ trợ về vấn đề này”, thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ cho biết.

Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khuyến cáo công dân nước này nên tránh các chuyến đi không cần thiết đến Iran, do các cuộc biểu tình đang diễn ra bất ổn tại quốc gia Trung Đông.

Ngoài Hàn Quốc và Ấn Độ, một loạt quốc gia khác cũng khuyến cáo công dân rời khỏi Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Bộ Ngoại giao Serbia cho biết “do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, công dân Serbia được khuyến cáo không đến Iran trong thời gian tới, trong khi tất cả công dân đang ở Iran được khuyến cáo rời đi càng sớm càng tốt”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cũng "kêu gọi mạnh mẽ các công dân Thụy Điển đang ở Iran rời khỏi nước này".

Australia nhắc lại lời kêu gọi công dân nước này không nên đến Iran và hối thúc những người đang ở Iran rời đi nếu an toàn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iran ngay lập tức, cảnh báo việc sơ tán có thể trở nên bất khả thi trong vòng vài giờ nếu tình hình xấu đi hơn nữa.

Đại sứ quán Đức cảnh báo công dân không đến Iran và công dân Đức ở Iran nên rời khỏi nước này.

Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Iran và được cho là xem xét khả năng hành động quân sự.

Các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một số báo cáo về các lựa chọn quân sự nếu ông quyết định tấn công Iran. Tất cả các phương án đều được chuẩn bị nhằm gây thiệt hại tối đa cho chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.

Các lựa chọn bao gồm một chiến dịch nhằm vào hàng chục lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, cũng như một cuộc không kích giới hạn vào các mục tiêu bao gồm cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả 2 phương án đều sẽ liên quan đến một chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần.