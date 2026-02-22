Tổng thống Trump vạch rõ lằn ranh đỏ với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 21/2 cho biết, Washington kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ việc làm giàu uranium, đồng thời nhấn mạnh đây là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán.

"Tổng thống (Donald Trump) đã chỉ thị cho ông Jared (con rể của Tổng thống) và tôi trước khi chúng tôi đến đó (để đàm phán với Iran), có những lằn ranh đỏ, không được làm giàu uranium. Chúng tôi phải nhận lại được nguyên liệu (uranium đã làm giàu)", ông Witkoff nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, đề cập đến cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ với Iran gần đây.

Ông Witkoff cho rằng Tehran sẽ có đủ uranium được làm giàu đến mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân trong vòng một tuần.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, nhằm khôi phục con đường ngoại giao trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng gần Iran và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân vào năm ngoái, nhưng các cuộc thương lượng bị đình trệ chủ yếu do bất đồng về việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Iran, điều mà Mỹ coi là một con đường tiềm tàng dẫn tới vũ khí hạt nhân.

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày cùng với Israel.

Kể từ đó, Tehran cho biết họ đã dừng hoạt động làm giàu. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Một nhà ngoại giao trong khu vực cho biết, Tehran sẵn sàng thảo luận về “mức độ và độ tinh khiết” của việc làm giàu uranium, cũng như các sắp xếp khác, miễn là Iran được phép làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình và được nới lỏng trừng phạt, song song với giảm leo thang quân sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố việc công nhận quyền làm giàu uranium của nước này là then chốt để các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ có thể thành công.

“Làm giàu uranium bằng không là điều chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Vì vậy, chúng ta cần tập trung vào các cuộc thảo luận chấp nhận việc làm giàu bên trong Iran, đồng thời xây dựng lòng tin rằng hoạt động làm giàu đó là và sẽ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình”, ông Araqchi nhấn mạnh.

Một lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran nói rằng nước này có thể đồng ý pha loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt tài chính.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), thành tựu đối ngoại tiêu biểu của cựu Tổng thống Barack Obama.

Thỏa thuận này nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc Tehran hạn chế chương trình hạt nhân nhằm ngăn nước này có khả năng chế tạo bom nguyên tử.