Tuyên bố cứng rắn của Iran khi dàn khí tài Mỹ áp sát lãnh thổ

Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: New York Times).

Phát biểu tại một cuộc họp ở Tehran hôm 21/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định cam kết của chính quyền Iran trong việc duy trì sự kiên cường và thống nhất quốc gia, nói rằng Iran sẽ không khuất phục trước áp lực bên ngoài trong quá trình đàm phán hạt nhân với Mỹ.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực và sẽ không khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào mà chúng tôi phải đối mặt", ông Pezeshkian nói trong bài phát biểu được kênh truyền hình nhà nước IRIB phát sóng trực tiếp.

Trong khi thừa nhận những khó khăn, ông Pezeshkian kêu gọi sự đoàn kết, hối thúc người dân Iran "gạt bỏ những khác biệt" và giữ vững sự thống nhất.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã liệt hải quân và không quân của tất cả các quốc gia thành viên EU vào danh sách các “tổ chức khủng bố”.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết động thái này nhằm đáp trả quyết định "bất hợp pháp và vô căn cứ" gần đây của EU khi coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là một “tổ chức khủng bố”.

“Quyết định của EU mâu thuẫn với các nguyên tắc và quy định cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông và sau hai vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Washington và Tehran, tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Báo New York Times, trích dẫn ảnh vệ tinh và dữ liệu chuyến bay, đưa tin hàng chục máy bay chiến đấu của Mỹ đã được triển khai tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Những hình ảnh được chụp hôm 20/2 cho thấy hơn 60 máy bay quân sự của Mỹ ở căn cứ Jordan, gấp khoảng 3 lần số lượng thông thường.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, ít nhất 68 máy bay vận tải đã hạ cánh xuống căn cứ này kể từ ngày 15/2. Ngoài ra, có thể còn nhiều máy bay chiến đấu khác đang ở trong nhà chứa máy bay.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay chiến đấu tàng hình F-35, hiện đại hơn so với những máy bay thường đóng tại căn cứ này. Một số máy bay không người lái và trực thăng, cũng như các hệ thống phòng không mới cũng đã được phát hiện.

Các quan chức Jordan nói rằng các máy bay và thiết bị của Mỹ tại căn cứ Muwaffaq Salti là một phần trong thỏa thuận quốc phòng với Mỹ.

Hải quân Mỹ hiện có 13 tàu tại Trung Đông và phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ một chiến dịch tiềm tàng vào Iran, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 9 tàu khu trục có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo. Tàu sân bay thứ hai, USS Gerald R. Ford, cùng 4 tàu khu trục trong nhóm tác chiến cũng đang trên đường tới khu vực.

Các máy bay chỉ huy và kiểm soát, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các chiến dịch không kích quy mô lớn, cũng đang được điều động.

Lầu Năm Góc cũng đã triển khai thêm các hệ thống phòng không mặt đất trên khắp Trung Đông.

Theo các quan chức Mỹ, lực lượng hỏa lực này sẽ cho phép Washington lựa chọn tiến hành chiến dịch tập kích đường không kéo dài nhiều tuần chống lại Iran, thay vì cuộc không kích một lần duy nhất mà Mỹ đã thực hiện vào tháng 6 năm ngoái nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 tuyên bố "hạm đội khổng lồ" đang hướng về Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đồng ý đàm phán và ký kết một thỏa thuận "công bằng và bình đẳng" liên quan đến việc từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của Iran, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào nước này trong tương lai sẽ "tồi tệ hơn nhiều" so với những cuộc tấn công trước đây.