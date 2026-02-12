Hàng không Nga mở chuyến bay sơ tán du khách khỏi Cuba

Máy bay Aeroflot phục vụ chuyến bay SU150 Moscow-Havana tại sân bay quốc tế Jose Marti của Havana vào năm 2013 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan quản lý hàng không Nga (Rosaviatsia) ngày 11/2 thông báo Nga có kế hoạch đưa du khách nước này rời khỏi Cuba trong những ngày tới, sau đó tạm dừng tất cả các chuyến bay cho đến khi tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay được khắc phục.

Rosaviatsia cho biết hãng hàng không Rossiya, thuộc tập đoàn Aeroflot, và Severny Veter (Nordwind) sẽ chỉ khai thác các chuyến bay chở khách để đưa du khách trở về từ Cuba.

Cùng ngày, Bộ Kinh tế Nga khuyến cáo du khách ngừng mọi hoạt động đi lại đến Cuba cho đến khi tình hình bình thường trở lại, đồng thời yêu cầu các công ty du lịch Nga tạm dừng bán vé.

Phản ứng của các hãng hàng không Nga được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay tại Cuba. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia vận chuyển dầu đến Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, lệnh phong tỏa của Mỹ đã gây mất điện diện rộng, làm gián đoạn hoạt động của trường học, bệnh viện và giao thông công cộng.

Venezuela, vốn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba, đã ngừng giao hàng dưới sức ép của Mỹ. Chính phủ Cuba đã chỉ trích các biện pháp của Mỹ, gọi các cảnh báo hành động áp thuế và trừng phạt là nỗ lực gây áp lực lên nền kinh tế Cuba.

Chính quyền Cuba đã chuẩn bị triển khai các kế hoạch phân phối theo định mức để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bác bỏ cáo buộc rằng Cuba gây ra mối đe dọa tới Mỹ. Ông nói rằng chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của Cuba.

Ông cho biết đảo quốc này sẽ đẩy mạnh phát điện mặt trời và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm điện cho các dịch vụ thiết yếu, bao gồm bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các khu vực biệt lập.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Cuba cũng có quyền được tiếp nhận các chuyến hàng nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Koronelli chỉ trích Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với Cuba với một "lý do vô lý", khiến tình hình ở nước này trở nên rất khó khăn. Ông cho biết điện ở Cuba đang bị cắt trong thời gian dài.

Đại sứ Nga nói rằng Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục duy trì động thái này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tuyên bố Moscow sát cánh cùng người dân Cuba và Venezuela, tin rằng chỉ có họ mới có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Điện Kremlin bày tỏ sự quan ngại về các hành động của Mỹ với Cuba, chỉ trích nỗ lực của Mỹ nhằm "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba.

“Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về các cách thức khả thi để giải quyết những vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm.