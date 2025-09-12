Hàn Quốc phát tiền cho người dân để kích thích tiêu dùng

Bên trong một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Bloomberg).

Theo chương trình phát tiền, 90% công dân Hàn Quốc sẽ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ trị giá 100.000 won (72 USD) mỗi người dưới dạng “phiếu tiêu dùng”, với thời gian đăng ký từ ngày 22/9 đến 31/10.

Động thái này diễn ra khi thời hạn đăng ký cho đợt hỗ trợ đầu tiên, bắt đầu từ ngày 12/7 với mức phát 150.000 won cho toàn bộ công dân, sẽ kết thúc vào hôm nay.

Trong đợt hai, khoảng 2,48 triệu người thuộc nhóm “hộ gia đình có giá trị tài sản ròng cao” sẽ bị loại trừ. Các hộ gia đình có cơ sở tính thuế tài sản từ 1,2 tỷ won trở lên trong năm ngoái và những người có thu nhập tài chính vượt 20 triệu won sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Ngoài ra, những người có thu nhập cao cũng sẽ không được nhận, bao gồm cả người độc thân đã đóng trên 220.000 won tiền bảo hiểm y tế quốc gia trong tháng 6.

“Tôi hy vọng bầu không khí tiêu dùng trong nước được hồi sinh nhờ đợt đầu tiên của phiếu tiêu dùng sẽ tiếp tục lan rộng hơn với đợt hai”, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho-jung nói.

Tính đến 0h ngày 12/9, xấp xỉ 99% dân số Hàn Quốc, tương đương 50,05 triệu người, đã đăng ký đợt phát đầu tiên, với tổng giá trị đạt 9,06 nghìn tỷ won. Ngoài 150.000 won cấp cho toàn dân, chính phủ nước naafay còn có thêm hỗ trợ cho các hộ thu nhập thấp và hộ đơn thân nuôi con.

Cả hai đợt hỗ trợ đều có thể được sử dụng đến hết ngày 30/11, sau đó số dư còn lại sẽ tự động hết hạn.

Chính phủ Hàn Quốc đánh giá đợt phát đầu tiên đã có tác động tích cực đến tiêu dùng, dẫn chứng chỉ số Niềm tin tiêu dùng do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tổng hợp đạt mức 111,4 trong tháng 8, cao nhất trong hơn 7 năm qua.