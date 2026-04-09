Hải quân Mỹ đề nghị mua thêm gần 800 tên lửa Tomahawk

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trong bản yêu cầu ngân sách trị giá 1.500 tỷ USD mới được công bố, Hải quân Mỹ đã yêu cầu tăng 1.200% số lượng tên lửa tấn công đất liền tầm xa này. Trong năm tài chính 2026, quốc hội Mỹ đã cấp cho quân chủng này 257 triệu USD để mua 58 tên lửa Tomahawk.

Hiện tại, Hải quân Mỹ đang yêu cầu các nhà lập pháp thông qua ngân sách cho việc sản xuất 785 tên lửa Tomahawk với giá hơn 3 tỷ USD.

Ngân sách năm 2027 cũng yêu cầu 494 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) với giá khoảng 800 triệu USD, tăng so với con số 106 tên lửa AMRAAM trị giá khoảng 69 triệu USD mà họ yêu cầu trong năm tài chính 2026.

Hải quân Mỹ đã yêu cầu hơn 22 tỷ USD cho việc mua sắm vũ khí nói chung, tăng so với mức khoảng 10 tỷ USD được yêu cầu cho cùng danh mục này vào năm 2026.

Washington Post cuối tháng trước đưa tin, Lầu Năm Góc đang tiêu tốn tên lửa Tomahawk ở mức báo động, với ít nhất 850 quả Tomahawk đã được phóng kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã công bố một báo cáo cho biết Mỹ có thể vẫn còn gần 3.000 tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí. Báo cáo cũng nêu rõ 850 tên lửa đã bắn là con số lớn nhất từng thấy cho một chiến dịch quân sự đơn lẻ. Con số gần nhất trước đó là 802 tên lửa Tomahawk được sử dụng trong cuộc chiến Iraq.

Yêu cầu ngân sách năm 2027, nếu được thông qua sẽ giúp Mỹ bổ sung lượng lớn tên lửa đã được sử dụng trong chiến dịch không kích Iran.

Mark Cancian, một trong những tác giả của báo cáo CSIS, cho biết sẽ mất 2-3 năm để thay thế 850 quả Tomahawk đã tiêu tốn. Theo báo cáo của CSIS, Hải quân Mỹ dự kiến sẽ nhận được 110 quả Tomahawk trong năm tài chính 2026.

Tomahawk là loại tên lửa tấn công mặt đất phóng từ tàu, sở hữu độ chính xác tầm xa và chứa đầu đạn nặng hơn 450kg. Tốc độ phóng Tomahawk được cho là đang ảnh hưởng đến các thỏa thuận của Lầu Năm Góc.

Bloomberg đưa tin, đơn đặt hàng của Nhật Bản mua khoảng 400 tên lửa Tomahawk từ Mỹ đang đối mặt với những trở ngại tiềm tàng do việc sử dụng quá mức loại tên lửa này trong cuộc chiến ở Iran. Đơn hàng đó ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.

RTX đã sản xuất 100 tên lửa mới vào năm 2025. Nhà thầu quốc phòng này cũng đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ để tăng sản lượng tên lửa Tomahawk hàng năm lên tới 1.000 quả trong khoảng thời gian tiềm năng là 7 năm.