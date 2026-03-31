Vùng Vịnh cạn kiệt tên lửa đánh chặn

Chiến sự Iran làm cạn kiệt kho tên lửa của Mỹ và đồng minh Vùng Vịnh (Ảnh: US Navy).

Theo số liệu thống kê chưa hoàn chỉnh, Iran đã phóng gần 1.200 tên lửa đạn đạo và 4.000 máy bay không người lái Shahed vào các nước Vùng Vịnh để đáp trả chiến dịch không kích của Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2.

Trong tuần qua, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã đánh trúng căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út, làm binh sĩ bị thương và hư hại nhiều máy bay, bao gồm một chiếc máy bay cảnh báo và chỉ huy trên không E-3 Sentry đắt đỏ của Mỹ.

Chỉ riêng 2 ngày cuối tuần qua, Vùng Vịnh ghi nhận tới 40 đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái, gấp đôi mức trung bình hàng ngày.

Việc phòng thủ tên lửa đạn đạo yêu cầu bắn ít nhất 2 quả đạn cho mỗi mục tiêu theo học thuyết "bắn-bắn-quan sát", trong đó các kíp trắc thủ phóng 2 lần rồi kiểm tra kết quả. Điều này ngụ ý rằng ít nhất 2.400 tên lửa đánh chặn đã được khai hỏa trong suốt cuộc chiến, và có lẽ còn nhiều hơn thế, vì đôi khi cần thêm tên lửa để phòng thủ chống lại các vật thể bay tới. Phần lớn là tên lửa Patriot PAC-3 và GEM-T, loại mà các nước Vùng Vịnh có ít hơn 2.800 quả trước xung đột, dựa trên các ủy quyền Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) của Mỹ và ước tính của các chuyên gia.

Kelly Grieco, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Stimson, cho biết nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Mỹ, hầu hết các quốc gia sẽ không còn gì để tự vệ trước tên lửa Iran.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố họ có đủ đạn dược cần thiết để hoàn thành các sứ mệnh.

Mặc dù Lockheed Martin sản xuất khoảng 650 tên lửa đánh chặn PAC-3 mỗi năm, công ty đã ký thỏa thuận vào tháng 1 để sản xuất 2.000 quả mỗi năm vào năm 2030. Công ty cũng sản xuất 96 tên lửa đánh chặn THAAD mỗi năm, nhưng đã đạt được một thỏa thuận riêng để tăng con số đó lên 400.

Mỹ cũng đã phóng hàng trăm tên lửa Tomahawk trị giá 2 triệu USD và hơn 1.000 tên lửa JASSM trị giá 1,5 triệu USD. Mặc dù nhiều cuộc không kích đã chuyển sang sử dụng đạn tấn công trực diện phối hợp (JDAM) rẻ hơn, nhưng tên lửa hành trình vẫn được sử dụng nhiều vì các khu vực trong không phận Iran vẫn tiềm ẩn rủi ro cho các hoạt động áp sát.

Mỹ có khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk trong kho dự trữ trước xung đột. Tập đoàn RTX chỉ sản xuất khoảng 100 quả mỗi năm, Lockheed có thể chế tạo tối đa khoảng 860 tên lửa JASSM trong năm nay.

Sự tiêu hao đạn dược đã báo động các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới, khi các hệ thống vũ khí và đạn dược đã được rút ra để hỗ trợ chiến dịch chống lại Iran. Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển hướng các lô hàng vũ khí dành cho Ukraine sang Vùng Vịnh, bao gồm cả các tên lửa đánh chặn.

Mỹ cũng đã chuyển các bộ phận của một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc đến Trung Đông. Nhu cầu mua sắm đối với tên lửa phòng không M-SAM do Hàn Quốc tăng đột biến.

Claudia Major từ Quỹ Marshall Đức, nhận định sự tiêu hao và chi phí cao cho Patriot cùng các tên lửa đánh chặn khác, kết hợp với năng lực sản xuất không đủ để bổ sung kho dự trữ, điều này sẽ dẫn đến một điểm yếu chiến lược quân sự cho Mỹ trong trung hạn.