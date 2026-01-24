Greenland nêu lằn ranh đỏ, binh lính Đan Mạch sẵn sàng hành động

Các binh lính được triển khai ở Greenland (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin DR, binh lính thuộc Lực lượng vũ trang Đan Mạch được điều đến Greenland đã nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu với quân đội Mỹ trong trường hợp Mỹ tấn công hòn đảo này.

"Lực lượng vũ trang phải tăng cường khả năng thực hiện kế hoạch phòng thủ Greenland càng nhanh càng tốt", DR dẫn lời một mệnh lệnh mà binh lính Đan Mạch nhận được.

Trước đó, máy bay quân sự và dân sự của Đan Mạch đã vận chuyển binh lính, vũ khí và hàng hóa quân sự đến Greenland. Chính phủ Đan Mạch được cho là sẵn sàng hành động trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào Greenland và các đảng đối lập hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

Mặc dù Đan Mạch nhận định một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland khó có khả năng xảy ra, nhưng Đan Mạch vẫn tiếp tục tập trung lực lượng ở Greenland trong bối cảnh cuộc tập trận Arctic Endurance ở Greenland đang diễn ra.

Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng những diễn biến gần đây xung quanh Greenland đã đẩy nhanh đáng kể việc tiến hành tập trận.

Quân đội Đan Mạch được giao nhiệm vụ "tăng cường sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Greenland để thể hiện sự sẵn sàng và khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch".

Các mệnh lệnh mà quân đội Đan Mạch nhận được dự kiến ​​kích hoạt kế hoạch phòng thủ Greenland trong trường hợp hòn đảo bị tấn công. Ngoài ra, lực lượng Đan Mạch ở Greenland đã nhận được đạn dược, cho thấy khả năng sẵn sàng tham chiến ngay lập tức nếu cần thiết.

Greenland - "tàu sân bay" không thể chìm của NATO giữa vùng biển chiến lược

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố việc kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, là "điều tuyệt đối cần thiết" đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng hòn đảo này bị "bao vây" bởi hạm đội Nga và Trung Quốc, và theo quan điểm của ông, Đan Mạch "không có khả năng" bảo vệ đầy đủ Greenland.

Ban đầu, ông Trump không loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng tuyên bố Greenland nên trở thành một phần của Mỹ trong khuôn khổ hệ thống an ninh quốc gia - và cũng không bác bỏ khả năng kiểm soát hòn đảo bằng quân sự để đạt được mục tiêu này.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, các đồng minh NATO của Đan Mạch đã triển khai lực lượng quân sự đến Greenland. Sau đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp thuế đối với các quốc gia ủng hộ Đan Mạch.

Tình hình sau đó đã hạ nhiệt hơn, Ngày 21/1, sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos, Tổng thống Trump tuyên bố thành lập một khuôn khổ cho thỏa thuận tương lai về Greenland. Truyền thông đưa tin thỏa thuận khung này bao gồm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo, và thỏa thuận quốc phòng Đan Mạch - Mỹ năm 1951 sẽ được cập nhật.

Thỏa thuận này được cho là sẽ cấp cho Mỹ “các căn cứ có chủ quyền” trên đảo và quyền khai thác khoáng sản đất hiếm một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nội dung cuối cùng của thỏa thuận vẫn chưa được công bố và các bên vẫn tiếp tục thảo luận.

Kuno Fencker, một thành viên quốc hội thuộc đảng Naleraq, tuyên bố Greenland và người dân nơi đây không phải là hàng hóa để đem ra mua bán. Ông khẳng định “điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và chưa từng có tiền lệ trong năm 2026”.

Ông Fencker nhấn mạnh rằng “lằn ranh đỏ” của Greenland là duy trì chủ quyền của mình.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Greenland là “lằn ranh đỏ”.

“Tóm lại, chúng tôi chọn Đan Mạch. Chúng tôi chọn EU, chúng tôi chọn NATO. Đây không chỉ là vấn đề của Greenland và Đan Mạch, mà còn là vấn đề trật tự thế giới đối với tất cả chúng ta”, lãnh đạo Greenland tuyên bố.