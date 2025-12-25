Giải độc đắc 1,82 tỷ USD ở Mỹ tìm được chủ nhân vào đêm Giáng sinh

Vé số Powerball (Ảnh: ABC).

Theo Powerball, giải độc đắc khổng lồ này là giải xổ số lớn thứ 2 từng được trao tại Mỹ.

Danh tính người trúng thưởng hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên Powerball cho biết người may mắn đến từ Arkansas đã chọn các con số 4, 25, 31, 52 và 59. Ngoài ra, họ còn chọn Powerball đỏ số 19 và hệ số Power Play là 2.

“Xin chúc mừng người trúng giải độc đắc Powerball mới nhất! Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có thể thay đổi cả cuộc đời”, ông Matt Strawn, Chủ tịch Nhóm Sản phẩm Powerball và Giám đốc điều hành Xổ số bang Iowa, cho biết.

“Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người chơi đã tham gia chuỗi giải độc đắc này và mỗi tấm vé được mua đều góp phần hỗ trợ các chương trình và dịch vụ công cộng trên khắp cả nước", ông nói.

Theo Powerball, xác suất trúng bất kỳ giải thưởng nào là 1 trên 24,9. Tuy nhiên, xác suất trúng giải độc đắc chỉ là 1 trên 292,2 triệu.

Người trúng thưởng hiện phải đưa ra lựa chọn về cách nhận khoản tiền khổng lồ này. Họ có thể nhận tiền theo hình thức trả góp định kỳ trong 30 năm, hoặc chấp nhận giảm giá trị tổng giải để nhận một khoản tiền mặt một lần ngay lập tức.

Nếu chọn phương án nhận một lần, số tiền sẽ là 834,9 triệu USD. Tuy nhiên, cả hai phương án đều chưa bao gồm thuế.

Nếu chọn phương án trả góp, người trúng thưởng bí ẩn này sẽ giàu hơn một số ngôi sao lớn nhất của Mỹ, trong đó có Bruce Springsteen, người có giá trị tài sản ròng ước tính 1,2 tỷ USD theo Forbes.

Đây là lần trúng Powerball lớn thứ 2 trong lịch sử, trong khi kỷ lục lớn nhất vẫn là 2,04 tỷ USD. Tấm vé trúng giải kỷ lục đó được bán cho Edwin Castro tại California vào tháng 11/2022.

Castro đã chọn nhận tiền một lần, đồng nghĩa với việc ông nhận về khoản tiền trị giá 997,6 triệu USD, theo xổ số bang California.