Australia: Người trúng xổ số 3 triệu USD "bặt vô âm tín" sau gần 1 năm

Một tấm vé xổ số Set For Life (Ảnh minh họa: The Lott).

Đã gần một năm kể từ khi có người ở Australia trúng thưởng 4,8 triệu AUD (3,13 triệu USD) trong một kỳ xổ số, nhưng đến nay người này vẫn chưa đến nhận giải, theo thông tin từ cơ quan xổ số.

Tấm vé trúng thưởng được mua tại thị trấn ven biển Kiama, bang New South Wales, vào ngày 30/11/2024.

Giải thưởng này sẽ được trả theo hình thức trả góp 20.000 AUD (13.050 USD) mỗi tháng trong 20 năm, tuy nhiên người trúng chưa đến nhận.

Theo tổ chức xổ số The Lott của Australia, người chơi này không đăng ký vé qua thẻ thành viên Lott Members Club hay tài khoản trực tuyến.

Người phát ngôn Khat McIntyre cho biết trong thông cáo ngày 11/11: “Thật khó tin khi nghĩ rằng đã 12 tháng trôi qua mà ai đó vẫn đang đi lại với tấm vé trong túi, có thể không biết rằng mình là một triệu phú.

Hãy tưởng tượng năm vừa qua của họ có thể khác thế nào, và 20 năm tới sẽ khác ra sao, khi mỗi tháng có 20.000 AUD chuyển vào tài khoản ngân hàng”.

Tại bang New South Wales, người trúng thưởng có thời hạn 6 năm kể từ ngày quay số để nhận giải.

Nếu giải thưởng không được nhận, số tiền đó cuối cùng sẽ “được giữ lại bởi NSW Lotteries để hoàn trả cho người chơi”, The Lott cho biết.

Bà McIntyre kêu gọi bất kỳ ai đã mua vé xổ số Set For Life tại Nextra ở Kiama Village vào ngày 30/11/2024 hãy kiểm tra lại vé của mình với các con số trúng thưởng 33, 19, 40, 29, 28, 3 và 5.

“Chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc người chiến thắng bí ẩn này sớm xuất hiện, vì vậy hãy kiểm tra mọi nơi có thể, kể cả những chỗ kỳ lạ nhất, nơi tấm vé này có thể đang ẩn nấp", bà nói.