Gấu xông vào siêu thị tấn công khách hàng ở Nhật Bản

Các vụ gấu tấn công người ngày càng phổ biến ở Nhật Bản do biến đổi khí hậu (Ảnh: Kyodo).

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 19h30 ngày 7/10 (giờ địa phương), một nhân chứng đã gọi điện khẩn cấp báo rằng một con gấu đang tấn công khách hàng trong siêu thị tại thành phố Numata, tỉnh Gunma, Nhật Bản.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy con gấu là một cá thể trưởng thành, dài khoảng 1,4m, nhưng chưa rõ chủng loài cụ thể.

Hai khách hàng bị thương đều là nam giới, lần lượt 69 tuổi và 76 tuổi. Một trong 2 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, trong khi con gấu chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng dùng xe tuần tra phát cảnh báo tới người dân sống gần đó, yêu cầu họ ở trong nhà và cảnh giác cao độ.

Cùng thời điểm, đội cứu hỏa địa phương cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên cửa hàng thông báo một người đàn ông bị gấu cào trầy xước.

Quản lý siêu thị cho biết ông cũng bị con gấu chạm vào trong lúc xảy ra vụ việc. Ông kể lại: “Tôi nghĩ con gấu trông có vẻ hoảng loạn. Nó ở trong siêu thị khoảng 10 phút đến 15 phút. Có vẻ như nó không hề tìm kiếm thức ăn”.

Vài năm gần đây, ngày càng có nhiều gấu hoang được phát hiện ở Nhật Bản, kể cả trong khu dân cư, do nhiều yếu tố, trong đó có biến đổi khí hậu. Tuần trước, cảnh sát và truyền thông địa phương đưa tin một phụ nữ ở miền Bắc Nhật Bản đã thiệt mạng và một người khác mất tích sau khi bị gấu tấn công.

Tháng trước, Nhật Bản đã nới lỏng quy định sử dụng súng để tạo điều kiện cho thợ săn trong các khu dân cư sau khi liên tiếp xảy ra các vụ gấu tấn công người.