G7 phát thông điệp quan trọng về đàm phán Nga - Ukraine

Đại diện các nước tại cuộc họp của G7 hôm 12/11 (Ảnh: RBC).

Theo Bộ Ngoại giao Canada, các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU) đã nhấn mạnh sự cần thiết phải lấy đường giới tuyến hiện nay làm cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Trong 2 ngày 11-12/11, cuộc họp bộ trưởng ngoại giao các nước G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ đã được tổ chức tại khu vực Niagara thuộc tỉnh Ontario (Canada), dưới sự chủ trì của Canada, cùng với sự tham dự của Đại diện cấp cao EU.

Cuộc họp còn có sự tham gia của bộ trưởng ngoại giao Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi và Ukraine, nhằm thảo luận các vấn đề về an ninh hàng hải, nguồn lực chiến lược, khả năng phục hồi kinh tế và an ninh năng lượng.

Tại đây, các bên đã đưa ra một loạt tuyên bố, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến Ukraine.

Các bộ trưởng ngoại giao G7 tái khẳng định cam kết toàn diện đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực, và lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều kiện then chốt để ổn định khu vực.

Đường giới tuyến hiện tại được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Kiev và Moscow.

Ngoài ra tuyên bố nêu rõ, G7 đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, xem xét hành động nhằm gây sức ép với các quốc gia và tổ chức giúp tài trợ cho các hoạt động quân sự của Moscow.

Các bộ trưởng thảo luận về khả năng sử dụng có phối hợp tài sản của Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau các đợt tấn công gần đây của Nga, vì đây là yếu tố then chốt đảm bảo sự ổn định và an ninh của nền kinh tế Ukraine.

Trong vòng một tuần, chính phủ Ukraine sẽ nhận được các đề xuất về việc cập nhật Hội đồng Giám sát của Energoatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia, do Bộ Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Ukraine soạn thảo cùng với các nước đối tác G7, nhằm tăng cường năng lực quản trị khủng hoảng.

Ngoài ra, các bộ trưởng năng lượng G7 cũng chỉ trích các cuộc tấn công mới của Nga vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine và tái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ khôi phục hệ thống điện của nước này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hòa đàm Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc bất chấp nỗ lực trung gian hòa giải của các nước, đặc biệt là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa hôm qua cho biết Ukraine đã chính thức đình chỉ đàm phán với Nga vì các cuộc hòa đàm không đạt được tiến triển đáng kể.

“Chúng tôi không thể có những cuộc thảo luận hiệu quả với các nhóm đàm phán của Nga. Họ đến với một nhiệm vụ rất cứng nhắc, và phải bảo vệ bằng mọi giá các lập trường được giao. Thêm vào đó, họ còn giám sát lẫn nhau và báo cáo xem ai thể hiện sự cứng rắn hơn trong việc bảo vệ lập trường của mình”, ông nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết kể từ mùa hè, trọng tâm chính của Kiev đã chuyển sang việc thúc đẩy các đối tác quốc tế của Ukraine hành động nhiều hơn nhằm khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.