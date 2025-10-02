EU thúc đẩy xây dựng "bức tường UAV"

Các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Đan Mạch hôm 1/10 (Ảnh: X).

Tại cuộc họp ở Copenhagen lần này, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận và đạt được nhất trí với đề xuất xây dựng “bức tường UAV”, trong bối cảnh các quốc gia như Đan Mạch, Ba Lan, Estonia gần đây báo cáo về các vụ UAV vi phạm không phận.

"Châu Âu phải có khả năng tự vệ", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU.

"Chúng ta cần tăng cường sản xuất UAV, tăng cường năng lực chống UAV, và điều này bao gồm việc xây dựng một mạng lưới các biện pháp chống UAV của châu Âu có thể bảo vệ và tất nhiên, vô hiệu hóa sự xâm nhập từ bên ngoài", bà nhấn mạnh thêm.

Sau các sự cố trên không phận châu Âu mà các nhà lãnh đạo EU cáo buộc Nga đứng sau, EU đã nỗ lực thúc đẩy nhanh những nỗ lực tăng cường phòng thủ.

Đan Mạch chưa tiết lộ bên mà họ tin là phải chịu trách nhiệm về các sự cố trên không phận của mình vào tuần trước, vốn làm gián đoạn giao thông hàng không tại nhiều sân bay.

Sau các vụ việc, lực lượng NATO đã triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng và hệ thống phòng không Patriot để đáp trả, bắn hạ một số UAV. Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích châu Âu cho biết các cuộc xâm nhập của UAV đã phơi bày những lỗ hổng trong khả năng phòng thủ của châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã yêu cầu châu Âu phải có trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình và đối với Ukraine.

Dù các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về việc thúc đẩy xây dựng "bức tường UAV", nhưng theo các chuyên gia, trên thực tế, họ phải đối mặt với hàng loạt thách thức chưa có lời giải.

Các chi tiết kỹ thuật, cơ chế vận hành, cũng như khung pháp lý của dự án vẫn chưa rõ ràng. Đặc biệt là vấn đề tài chính. Chi phí ước tính có thể lên tới hàng chục tỷ euro, nhưng các nước lại chưa thể thống nhất được vấn đề nguồn vốn, ai sẽ chi trả và cách thức phối hợp giữa các quốc gia.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc Nga đứng sau những vụ việc UAV xâm nhập các nước châu Âu, nhấn mạnh: "Moscow không có UAV trên bầu trời Đan Mạch, không triển khai máy bay chiến đấu xâm phạm không phận Estonia và không có ý định đưa UAV vào lãnh thổ Ba Lan".

Ông Peskov chỉ trích việc châu Âu bàn tán về việc xây dựng "bức tường UAV" này. "Như lịch sử đã chứng minh, việc dựng lên những bức tường luôn là điều tồi tệ", ông nhấn mạnh.