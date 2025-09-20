EU công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 19 với Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

Bà Von der Leyen ngày 19/9 đã công bố đề xuất về gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Theo bà, mục tiêu của gói trừng phạt là buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Cỗ máy kinh tế thời chiến của Nga được duy trì nhờ doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi muốn cắt nguồn doanh thu này. Vì vậy, chúng tôi muốn cấm nhập khẩu LNG của Nga vào các thị trường châu Âu", bà giải thích.

Các biện pháp trừng phạt cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU thông qua trước khi có hiệu lực.

Bà muốn Nga rút khỏi chiến trường và ngồi vào bàn đàm phán, nhấn mạnh đây là cách để "trao cho hòa bình một cơ hội thực sự".

Các biện pháp trừng phạt của EU hiện đã nhắm tới hơn 2.500 thực thể, bao gồm ngân hàng, bộ ngành, công ty năng lượng và cả quan chức Nga. Cho đến nay, EU đã áp dụng 18 gói trừng phạt đối với Moscow.

Bà von der Leyen cho biết những lệnh trừng phạt hiện tại đang phát huy tác dụng khi tác động tới nền kinh tế Nga.

Năm ngoái, LNG của Nga chiếm khoảng 16% tổng lượng nhập khẩu của khối, trong đó châu Âu là khách hàng lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, 2 thành viên Hungary và Slovakia phản đối bất kỳ kế hoạch loại bỏ LNG nào của Nga, tạo ra những trở ngại tiềm tàng cho hành động tiếp theo. Hai nước này cũng từng nhiều lần dùng quyền phủ quyết nhằm ngăn chặn các diễn biến có thể gây ra thiệt hại cho lợi ích quốc gia của họ.

Bình luận về đề xuất của EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự hoan nghênh, nói rằng các biện pháp này sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga khi nhằm vào doanh thu năng lượng, tài chính, nguồn lực công nghệ cao và nền tảng công nghiệp quốc phòng.

“Đây là một bước quan trọng sẽ gia tăng sức ép lên cỗ máy chiến sự của Nga và mang lại hiệu quả rõ rệt", ông nói.

Cho đến nay, vẫn có 8 quốc gia EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga, theo người phát ngôn cơ quan năng lượng của Ủy ban châu Âu, bà Anna-Kaisa Itkonen.

Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia và Tây Ban Nha vẫn đang nhận khí đốt Nga, thông qua đường ống hoặc dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Theo Reuters, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Pháp nhập khẩu LNG, trong khi khí đốt đường ống qua TurkStream (chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ) đến Slovakia, Hungary và Bulgaria. Với việc các đường ống Nord Stream bị phá hoại vào năm 2022 và tuyến trung chuyển qua Ukraine bị dừng trong năm nay, TurkStream hiện là tuyến trực tiếp duy nhất đưa khí đốt Nga vào EU.

Đầu năm nay, Brussels đã từ bỏ ý tưởng áp đặt lệnh cấm toàn diện LNG sau khi vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên, bao gồm Hungary và Slovakia, nhưng vào tháng 5 đã đưa ra lộ trình loại bỏ dầu mỏ và khí đốt Nga trước cuối năm 2027.

Nga nhiều lần tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu gây thiệt hại cho chính các quốc gia khởi xướng. Trợ lý tổng thống phụ trách các vấn đề kinh tế quốc tế, Kirill Dmitriev, hồi tháng 6 cho biết nền kinh tế các nước EU đã mất 1.300 tỷ euro (1.500 tỷ USD) do nguồn cung khí đốt Nga bị cắt giảm. EU chưa bình luận về con số này.